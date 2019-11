Diretta Germania Irlanda del Nord/ Streaming video Canale 20: Loew già a Euro 2020

Germania Irlanda del Nord, diretta dall’arbitro Carlos Dal Cerro Grande, martedì 19 novembre alle ore 20.45 presso la Commerzbank-Arena di Francoforte, sarà una sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. E’ stata una lotta a tre entusiasmante quella nel girone che ha compreso anche l’Olanda, ma in questi ultimi due turni i tedeschi hanno potuto giovarsi proprio del calendario che prevedeva lo scontro diretto tra orange e nordirlandesi: è bastata dunque la vittoria contro la Bielorussia per strappare il pass per la prossima manifestazione continentale. Al termine della nona giornata però i verdetti per il girone C sono stati emessi e la formazione nordirlandese, che pure aveva raggiunto gli ottavi di finale agli Europei del 2016, non hanno più alcuna chance di ottenere la qualificazione. La Germania ha dovuto affrontare un profondo processo di rinnovamento dopo la delusione patita ai Mondiali del 2018 e i giovani inseriti dal CT Loew, nonostante qualche tentennamento, sembrano aver formato una squadra almeno sulla carta in grado di puntare al titolo Europeo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Germania Irlanda del Nord sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 20 sul digitale terrestre: ci sarà anche la possibilità di vedere il match diretta streaming video via internet: collegandosi attraverso l’app Mediaset Play tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito mediasetplay.mediaset.it.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA IRLANDA DEL NORD

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Germania Irlanda del Nord, martedì 19 novembre presso la Commerzbank-Arena di Francoforte, sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Germania del CT Low schierata in campo con un 4-3-3: Neuer, Klostermann, Sule, Ginter, Halstenberg, Brandt, Kimmich, Kroos; Werner, Gnabry, Reus. Risponderà l’Irlanda del Nord del CT O’Neill con un 4-3-3: Peacock-Farrell; Dallas, Cathcart, J. Evans, Lewis; McNair, Davis, Saville; C. Evans, Washington, McGinn.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè ormai la posta in palio sia poca cosa, ecco che la compagine tedesca rimane comunque la favorita netta oggi. Pure il portale di scommesse snai nell’1×2 concede alla Germania la quotazione di 1.17 contro la più elevata 16.00 fissata per l’Irlanda del nord: il pareggio vale 7.25



