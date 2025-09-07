Diretta Germania Irlanda del Nord streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026 gruppo A

DIRETTA GERMANIA IRLANDA DEL NORD (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta Germania Irlanda del Nord vanta una lunga storia alle spalle, con 19 confronti precedenti fra queste due Nazionali. Come era facilmente prevedibile, sono in netto vantaggio i tedeschi, grazie a ben tredici vittorie per la Germania, che ha anche segnato ben 46 gol, mentre per il resto si contano quattro pareggi e appena due successi per l’Irlanda del Nord, che vanta solamente 15 gol all’attivo.

Non è tutto: se in passato i nord-irlandesi si erano presi alcune soddisfazioni, dal 1997 in poi c’è una striscia ancora aperta di nove vittorie consecutive per la Germania. Gli ultimi due incroci risalgono al 2019, nel girone di qualificazione per gli Europei 2020 (poi giocati nel 2021): la Germania vinse per 0-2 all’andata in trasferta lunedì 9 settembre 2019 e addirittura per 6-1 al ritorno in casa martedì 19 novembre 2019. Insomma, la storia parlerebbe in modo chiarissimo, adesso non ci resta che scoprire se anche la diretta Germania Irlanda del Nord emetterà lo stesso verdetto… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GERMANIA IRLANDA DEL NORD INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Niente da fare per chi volesse seguire la diretta Germania Irlanda del Nord nella sua totalità dal nostro Paese. Questa partita sarà visibile nei suoi momenti salienti sintonizzandosi sul canale Sky Sport Calcio, il 202 del decoder, nel corso della Diretta Gol che verrà proposta in televisione dall’emittente satellitare Sky.

DI NUOVO IN CAMPO CON LA DIRETTA GERMANIA IRLANDA DEL NORD

La diretta Germania Irlanda del Nord, secondo impegno ufficiale di questa sosta per le Nazionali, dovrebbe cominciare domenica 7 settembre 2025, in quel di Colonia, dalle ore 20:45. Al RheinEnergieStadion i padroni di casa proveranno immediatamente a riscattarsi dopo l’esordio da incubo vissuto nella prima giornata della fase a gironi valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

I tedeschi hanno rimediato una sconfitta in maniera del tutto inaspettata a Bratislava contro la Nazionale slovacca, capace di vincere il match con un netto 2 a 0 grazie alle reti messe a segno da Hancko e da Strelec, i quali in Italia hanno vestito rispettivamente le maglie di Fiorentina il primo e di Spezia e Reggina il secondo.

Sebbene fosse data almeno sulla carta come certa di ottenere il primo posto nel girone A, adesso la Germania si ritrova subito a dover rincorrere gli avversari ma contro l’Irlanda del Nord ha la possibilità di agganciare immediatamente i rivali di turno, reduci invece dalla vittoria conquistata in trasferta contro il Lussemburgo.

Gli irlandesi, fallito un calcio di rigore in apertura con Price, hanno comunque saputo spezzare l’equilibrio pochissimi attimi dopo con Reid ma la loro retroguardia si è rivelata tutt’altro che blindata avendo poi subito la rete del momentaneo pareggio da parte di Dardari. La Germania tenterà di sfruttare queste disattenzioni difensive una volta che si sarà a sua volta sistemata a dovere.

DIRETTA GERMANIA IRLANDA DEL NORD, LE PROBABILI FORMAZIONI

Parlando delle probabili formazioni per la diretta Germania Irlanda del Nord possiamo immaginare l’impiego del 4-2-3-1 con Baumann, Collins, Tah, Rudiger e Mittelstadt dietro, Stiller e Kimmich nel mezzo, Gnabry, Goretzka e Wirtz sulla trequarti supportando Woltemade. Il modulo 3-4-2-1 con Peacock-Farrell fra i pali, Hume, McNair e Toal in difesa, Bradley, McCann, Charles e Devenny a centrocampo, Galbraith e Price alle spalle di Reid sarà invece lo schieramento di partenza proposto dalla compagine ospite per approcciare questo complicato incontro.

DIRETTA GERMANIA IRLANDA DEL NORD, LE QUOTE

Prendiamo adesso in considerazione alcune quote fornite dalle agenzie di scommesse riguardanti la diretta Germania Irlanda del Nord. In questa partita, secondo quanto proposto dai bookmakers, c’è il forte rischio che almeno una delle due compagini non vada a segno visto il no gol pagato a 1.47 per esempio da Snai. Anche altri la pensano allo stesso modo, ovvero Lottomatica, Betflag, Goldbet e Planetwin, mentre c’è una leggera differenza tra queste se si parla della scomessa gol, quotata rispettivamente a 2.55 da Snai e a 2.50 dalle altre agenzie elencate.