Diretta/ Germania Islanda (Qual. Mondiali) streaming video tv: tedeschi, nuova era

DIRETTA GERMANIA ISLANDA: TEDESCHI FAVORITI NEL GIRONE

Germania Islanda, in diretta giovedì 25 marzo 2021 alle ore 20.45 presso la Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg, sarà una sfida valevole per la prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar. I tedeschi sono pronti a inaugurare una nuova era: il commissario tecnico Joachim Low ha già preannunciato che lascerà la guida della squadra dopo l’Europeo del 2021, in estate, e dunque anche la corsa verso il Qatar sarà completata con un altro commissario tecnico. La Germania è comunque favorita in un girone in cui l’Islanda mira ad essere la mina vagante. Dopo il ciclo più importante della storia del calcio islandese, con i quarti di finale raggiunti a Euro 2016 e la qualificazione al Mondiale del 2018, la Nazionale nordica ha mancato la qualificazione ai prossimi Europei perdendo in maniera rocambolesca i play off contro l’Ungheria. Una grande delusione specchio però di un momento difficile per l’Islanda, che ha perso 5 partite consecutivamente negli ultimi impegni disputate tra Nations League e lo spareggio per accedere agli Europei.

DIRETTA GERMANIA ISLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Islanda non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per chi vorrà seguire sul web aggiornamenti in tempo reale sulla partita, sarà possibile collegandosi sul portale ufficiale uefa.com, con la confederazione europea che seguirà in tempo reale gli aggiornamenti della fase di qualificazione a Qatar 2022.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ISLANDA

Le probabili formazioni della sfida tra Germania e Islanda presso la Schauinsland-Reisen-Arena. I padroni di casa allenati da Joachim Low scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Neuer; Ginter, Sule, Tah, Max; Goretzka, Kroos, Gundogan; Sane, Werner, Gnabry. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Arnar Vidarsson con un 5-3-2 così disposto dal primo minuto: Kristinsson; Skulason, Hermansson, Arnason, Ingason, Saevarsson; Palsson, Bjarnason, Sigurjnsson; Gudmundsson, Bodvarsson.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Germania e Islanda, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.12 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 8.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 16.00 volte la posta scommessa.

