Diretta Germania Italia/ Basket streaming video tv, eccoci alle Olimpiadi Tokyo 2020

DIRETTA GERMANIA ITALIA BASKET: FINALMENTE GLI AZZURRI!

Germania Italia, in diretta dalla Saitama Super Arena, si gioca alle ore 6:40 della mattina italiana di domenica 25 luglio: finalmente il grande appuntamento del basket alle Olimpiadi Tokyo 2020, finalmente la nostra nazionale torna a competere ai Giochi dopo un’assenza durata 17 anni (16, se non contiamo il rinvio per la pandemia). Il capolavoro è stato fatto a Belgrado, battendo la Serbia nella finale del torneo Preolimpico; adesso la grande speranza è quella di superare il girone (passano le prime due e le due migliori terze) e avvicinare quell’argento che ad Atene era stato clamoroso e bellissimo, ma dopo il quale si era aperto un periodo davvero buio.

La Germania allo stesso modo si è qualificata alle Olimpiadi Tokyo 2020 vincendo il Preolimpico: mancava dal 2008 e a dirla tutta non ha troppe speranze di avanzare a fondo, perché il suo roster ha subito un calo qualitativo negli ultimi anni e sarà “tirato” da Joahnnes Voigtmann e Maodo Lo, con l’assenza anche del funambolico Dennis Schroeder. Il che non significa che noi non dovremo tenere l’attenzione al massimo: siamo alle Olimpiadi e le insidie si nascondono ovunque, quindi ora aspettando che la diretta di Germania Italia prenda il via possiamo fare una breve valutazione sui temi principali di questa partita di basket.

DIRETTA GERMANIA ITALIA BASKET STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI TOKYO 2020

Anche la diretta tv di Germania Italia basket, come tutte le Olimpiadi Tokyo 2020, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi Tokyo 2020, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

DIRETTA GERMANIA ITALIA BASKET OLIMPIADI 2020 TOKYO: RISULTATI E CONTESTO

Sarà dunque con Germania Italia che torneremo ai Giochi: la nazionale di basket ha conquistato le Olimpiadi Tokyo 2020 in maniera straordinaria e ora se la va a giocare. Rispetto agli eroi del Preolimpico, Meo Sacchetti ha fatto una sola variazione: fuori Awudu Abass – che non l’ha presa bene – e dentro Danilo Gallinari, che all’epoca di Belgrado stava ancora giocando i playoff NBA ma si è reso disponibile per quella che dovrebbe essere la sua ultima avventura olimpica. Non ci saranno invece Marco Belinelli e Gigi Datome, ma il gruppo è di qualità: abbiamo guadagnato uno straordinario Nico Mannion pronto a fare lo step successivo, abbiamo l’esperienza di Nicolò Melli e Achille Polonara, la fantasia di Marco Spissu e un Simone Fontecchio miglioratissimo. In più ovviamente ci sono tutti gli altri: le nostre avversarie nel girone, oltre alla Germania, sono Nigeria e Australia che hanno battuto gli Usa nel corso della preparazione, soprattutto gli oceanici andranno affrontati con le pinze ma l’Italia ha le possibilità di continuare ai quarti alle Olimpiadi 2020 Tokyo, intanto vedremo come andrà questo esordio…



