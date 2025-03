DIRETTA GERMANIA ITALIA (RISULTATO FINALE 3-3): GRAN RIMONTA AZZURRA MA PASSANO I TEDESCHI

L’Italia sfiora una clamorosa rimonta contro la Germania in Nations League. Dopo un primo tempo disastroso, chiuso sotto 3-0, gli Azzurri reagiscono nella ripresa. Al 28’ il VAR revoca un rigore inizialmente concesso per fallo su Di Lorenzo. Nel recupero, un’on field review assegna un penalty all’Italia per un tocco di mano tedesco: Raspadori segna e fissa il 3-3, ma il tempo è scaduto. La squadra di Spalletti esce dalla competizione, recriminando per gli errori iniziali e alcuni episodi sfavorevoli. (agg. di Fabio Belli)

DOPPIETTA DELL’ATTACCANTE VIOLA

L’Italia inizia il secondo tempo con Politano e Frattesi in campo al posto di Maldini e Gatti. Dopo 4′ gli Azzurri riescono ad accorciare le distanze dopo un primo tempo da incubo: Kimmich si fa sfuggire il pallone su un passaggio troppo potente di Sané, Kean ne approfitta rubando palla e scaricando a rete di potenza. Qualche errore di misura di troppo per i tedeschi che forse si sono rilassati, al 17′ Nagelsmann chiama il triplo cambio, Amiri, Adeyemi e Gross rilevano Sanè, Garetzka e Stiller. Al 21′ Politano protesta per un tocco di mano di Schlotterbeck su un suo cross, ma Marciniak lascia proseguire. Esce Tonali, entra Raspadori, quindi al 25′ Kean trova la doppietta: 3-2 firmato dall’attaccante Viola e Italia che torna in partita sfruttando un assist proprio del neo entrato Raspadori. (agg. di Fabio Belli)

CLAMOROSO PATATRAC SUL RADDOPPIO TEDESCO

Alla mezz’ora la Germania passa in vantaggio su rigore: Buongiorno atterra Kleidienst in area, l’arbitro concede il penalty e ammonisce il difensore azzurro. Dal dischetto Kimmich è preciso, nonostante Donnarumma intuisca la traiettoria. Al 36’ arriva il raddoppio tedesco su un’ingenuità clamorosa dell’Italia: dopo una grande parata di Donnarumma, gli Azzurri si distraggono e Kimmich serve rapidamente Musiala, lasciato solo davanti alla porta per un facile tap-in. Al 45’, il dominio della Germania si concretizza con il terzo gol: Kleidienst di testa supera Donnarumma, portando il punteggio sul 3-0. (agg. di Fabio Belli)

AMMONITO GATTI

L’Italia parte con aggressività contro la Germania, sfiorando il vantaggio dopo 5’ con un’azione pericolosa di Di Lorenzo e Kean, che mette in difficoltà la difesa tedesca. Al 7’ Ricci rimedia a un errore di Barella, mentre al 13’ Gatti e Barella rischiano con un fraseggio nella propria area. Al 21’ arrivano i primi cartellini gialli: Gatti per una trattenuta su Musiala e Stiller per un fallo su Tonali. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

A Dortmund la diretta Germania Italia ci riporta immediatamente al meraviglioso ed indelebile ricordo della semifinale mondiale di martedì 4 luglio 2006, con i gol di Fabio Grosso ed Alessandro Del Piero alla finale di Berlino, che avremmo poi vinto cinque giorni più tardi contro la Francia. Quello è uno dei capitoli più belli per noi in una storia infinita che poi ha visto l’Italia vincere anche un’altra semifinale, in quel caso agli Europei del 2012, in quello che possiamo certamente considerare il giorno più bello nella carriera di Mario Balotelli. Attenzione però, perché giovedì 28 giugno 2012 resta il giorno dell’ultima vittoria dell’Italia contro la Germania, che nel frattempo ha vinto i quarti di Euro 2016.

Successo comunque maturato ai calci di rigore dopo un pareggio sui 120 minuti e più in generale è imbattuta da ben sette partite contro di noi, compreso il successo per 1-2 di giovedì sera che ovviamente oggi nella diretta Germania Italia ci costringerà a cercare una difficile rimonta esterna… GERMANIA (3-4-2-1): Baumann; Schlotterbeck, Tah, Rudiger; Kimmich, Stiller, Goretzka, Mittelstadt; L. Sané, Musiala; Kleindienst. Allenatore: Julian Nagelsmann ITALIA (3-5-1-1): G. Donnarumma; Gatti, Buongiorno, A. Bastoni; Di Lorenzo, Barella, S. Ricci, Tonali, Udogie; D. Maldini; Kean. Allenatore: Luciano Spalletti (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GERMANIA ITALIA, GRANDI RICORDI FIRMATI GROSSO E DEL PIERO

Si gioca domenica 23 marzo 2025 alle ore 20:45 la diretta Germania Italia. Presso il Signal Iduna Park di Dortmund gli Azzurri del commissario tecnico Luciano Spalletti proveranno a centrare il passaggio del turno per accedere quindi alle semifinali della Nations League 2024/2025. In questo Stadio l’Italia ha grandi ricordi che riguardano la trionfale cavalcata con cui la Nazionale di Luciano Lippi era riuscita ad aggiudicarsi la Coppa del Mondo 2006. In semifinale infatti gli italiani sono stati in grado di abbattare i tedeschi padroni di casa per 2 a 0 con le reti segnate da Fabio Grosso ed Alessandro Del Piero.

Questa sera l’Italia mira a compiere un’altra storica impresa dopo la gara d’andata disputata allo Stadio Meazza di San Siro, a Milano. Ricordiamo inoltre che la Germania aveva concluso la fase a gruppi del torneo, che si concluderà ufficialmente soltanto l’anno prossimo con gli spareggi delle leghe inferiori, con un pari rimediato in casa dell’Ugheria. Gli italiani sono stati invece sconfitti dalla Nazionale francese a novembre proprio nel capoluogo lombardo, nonostante avessero vinto la gara disputata al Parc des Princes nella prima giornata della competizione.

DIRETTA GERMANIA ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Germania Italia non dovrebbero discostarsi troppo da quanto visto nella partita d’andata di qualche giorno fa e dunque ci aspettiamo i padroni di casa allenati dal commissario tecnico Nagelsmann secondo un 4-2-3-1 con Baumann, Kimmich, Rudiger, Tah, Raum, Goretzka, Stiller, Leweling, Musiala, Sané e Kleindienst. Discorso simile poi anche per gli azzurri di mister Spalletti che dovrebbero presentarsi infatti adoperando un 3-5-1-1 con Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Politano, Barella, Tonali, Rovella, Udogie, Raspadori e Kean.

SCOMMESSE GERMANIA ITALIA, LE QUOTE

Le quote proposte dai bookmakers nei giorni precedenti alla sfida sembrano essere particolarmente favorevoli ai padroni di casa se si parla del pronostico della diretta Germania Italia. Secondo un’agenzia come Bwin, il successo tedesco indicato dal segno 1 non andrebbe pagato oltre l’1.73, in netto contrasto con il segno 2 quotato invece addirittura a 4.33. Interessante può infine essere la scelta del pareggio con l’x posto infine a 3.40.