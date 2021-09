Diretta/ Germania Italia streaming video tv: per il 4 Nazioni (Under 17)

Germania Italia, in diretta lunedì 6 settembre 2021 alle ore 11.00 presso la Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg, sarà una sfida valevole per la terza e ultima giornata del Torneo 4 Nazioni dedicato alle selezioni Under 17. Sarà la sfida decisiva visto che Germania e Italia comandano la classifica: i tedeschi hanno vinto entrambe le sfide contro Belgio e Israele, l’Italia invece dopo aver rifilato un tris agli israeliani non è andata oltre al pari a reti bianche contro il Belgio. Questo significa che agli azzurrini per vincere il torneo servirà necessariamente una vittoria contro i pari età tedeschi.

Nel match contro il Belgio l’Italia non è riuscita a sfruttare molte occasioni da gol ma la prestazione è stata vivace e può lasciar bene sperare nel confronto con i forti tedeschi. Il tecnico Massimiliano Favo, che ha sostituito in panchina l’indisponibile CT Bernardo Corradi, ha commentato positivamente la prestazione degli azzurrini: “Sin dai primi giorni di lavoro abbiamo capito che questo gruppo può darci soddisfazioni. Vista anche la lunga pausa e il poco tempo a disposizione, va dato merito al lavoro dei ragazzi, che siamo convinti si giocheranno la partita decisiva contro la Germania nel migliore dei modi“.

DIRETTA GERMANIA ITALIA UNDER 17 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Germania Italia Under 17, sfida del torneo 4 Nazioni di categoria e pure non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

GERMANIA ITALIA UNDER 17: LE PROBABILI FORMAZIONI

Si conclude quindi per la Nazionale Under 17 il torneo 4 Nazioni e per le probabili formazioni della diretta tra Germania e Italia si può tenere in considerazione il 4-3-1-2 schierato da Massimiliano Favo, sostituto in panchina di Corradi, per il match contro il Belgio: Raimondi; Serra, D’Avino, Chiarodia, Milani; Ricordi, Lipani, Onofrietti; Pafundi; Marconi, Owosu. E’ bene ricordar anche i giocatori azzurri convocati per affrontare il torneo 4 Nazioni dal CT Bernardo Corradi. Portieri: Alessandro Calligaris (Inter), Paolo Raimondi (Inter); Difensori: Mike Aidoo (Inter, Luigi D’Avino (Napoli), Fabio Chiarodia (Werder Bremen), Mattia Malaspina (Milan), Filippo Calixte Mane (Sampdoria), Alessio Piantedosi (Milan), Alessandro Milani (Lazio), Nicolò Serra (Torino); Centrocampisti: Luca Di Maggio ( Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund ), Tommaso Ricordi (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Paolo De Angelis (Roma ); Attaccanti: Simone Pafundi (Udinese ), Kevin Bruno (Sassuolo), Alessandro Bolzan (Roma), Valentin Carboni (Inter), Enoch Owusu (Inter), Giacomo Marconi (Parma).





