Analisi della diretta Germania Italia, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale

DIRETTA GERMANIA ITALIA U20 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Classico affascinante ad ogni livello, ci avviciniamo alla diretta Germania Italia U20 dando adesso uno sguardo ai precedenti tra le due Nazionali Under 20. La Germania è in vantaggio grazie a sedici vittorie a fronte dei dodici successi per l’Italia U20, in totale le partite sono state trentasette e questo significa ovviamente che ci sono anche nove pareggi per completare il testa a testa. I dieci precedenti più recenti sono sostanzialmente equilibrati, con ben cinque pareggi e la Germania comunque in leggero vantaggio con tre vittorie contro due per gli Azzurrini.

Il dato più curioso è che i cinque pareggi sono stati consecutivi fra il 2017 e il 2023, una serie spezzata martedì 10 settembre 2024, praticamente un anno fa esatto. Non è un ricordo splendido, dal momento che la Under 20 tedesca si impose con un netto 0-3 per di più in Italia, allo stadio Centro d’Italia – Manlio Scopigno di Rieti. Ci sarà quindi voglia di rivincita per infiammare ancora di più la diretta Germania Italia U20! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Germania Italia U20, in streaming video dove vedere la partita

La diretta Germania Italia Under 20 si giocherà su terra tedesca, allo Stadion an der Kreuzeiche di Reutlingen ma per la poca rilevanza del torneo a livello mediatico non sarà trasmessa in chiaro né da servizi a pagamento o di streaming rendendo quindi il match degli azzurri non visibile per gli appassionati.

Germania Italia U20, Nunziata vuole tornare a vincere un trofeo

Alle 18.30 con la diretta Germania Italia Under 20 inizierà il percorso dei ragazzi della nazionale nell’Elite League, competizione che solitamente mette di fronte otto selezioni nazionali per un torneo all’italiana che però prevede che ogni squadra giochi contro tutte le avversarie ma solo una volta.

In questa edizione però le squadre partecipanti saranno 7 e l’Italia arriva come una delle favorite insieme a Germania e Portogallo, gli azzurri poi sono la nazione che ha vinto la manifestazione più volte e hanno dimostrato di essere ancora al top con una vittoria 1-2 con l’Inghilterra in amichevole.

Germania Italia, probabili ventidue in campo

Per far bene all’esordio nella diretta Germania Italia Under 20 Carmine Nunziata dovrebbe riproporre nuovamente la formazione capace di battere la selezione inglese, verrà quindi schierato un 4-3-3 con Nunziante in porta, Idele, Jack, Amey e Cama in difesa, Candelari, Riccio e Sala a centrocampo, e in attacco un tridente con Liberali, Idrissou e Romano. Per quanto riguarda la selezione tedesca Hannes Wolf metterà in campo un 4-2-3-1 cambiando quindi la disposizione dei suoi rispetto al trionfo contro la Svizzera nella partita d’esordio del torneo, ci saranno Wechsel, Becker, Dulic, Wurm e Janisch, Lenz e Watjen, Ibrahimovic, Ouédraogo e Ulrich e Brunner.

Germania Italia, quale pronostico?

Si prospetta una bella partita nella diretta Germania Italia Under 20 con la squadra di casa che è la campione in carica e che ha mostrato da subito gli artigli con una vittoria senza storia per 5-1, la squadra azzurra però, anche se con alcuni interpreti diversi, ha raggiunto pochi anni fa la finale del Mondiale dimostrando di poter competere con tutti. Il risultato finale alla fine potrebbe anche premiare gli azzurri che possono contare su giocatori di qualità come Liberali, e altri più muscolari e di corsa come Riccio e Sala che aiuteranno la squadra a non essere troppo sbilanciata in attacco ma anche in difesa.