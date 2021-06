Diretta Germania Lettonia/ Streaming video tv: Loew vuole una prova perfetta

DIRETTA GERMANIA LETTONIA: ULTIMO TEST PER LOEW

Germania Lettonia, in diretta dalla Merkus Spielberg Arena di Dusseldorf, è la partita amichevole in programma oggi, lunedì 7 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. La formazione di Joachim Loew si prepara alla prossima edizione degli Europei 2021 (che cominceranno l’11 giugno) e punta al test match di questa per mettere a punto le sue armi: la squadra tedesca dopo tutto non ha brillato nelle ultime uscite e vorrebbe mostrare oggi i muscoli.

BUSQUETS POSITIVO AL COVID/ Federazione Spagnola furiosa con il Governo

Ricordiamo infatti che la Germania torna in campo dopo il KO per 2-1 subito contro la Macedonia del nord a marzo per il torneo di qualificazione ai mondiali e l’1-1 realizzato contro la Danimarca solo pochi giorni fa in amichevole. Serve dunque una prestazione che spazzi via ogni incertezza: questo però contro una Lettonia sempre combattiva. La squadra di Kazakevics è di ritorno dalla solida vittoria ottenuta contro la Lituania nella coppa Baltica e vuole certo fare bella figura contro i detentori della Conference Cup.

DIRETTA/ Germania Portogallo U21 (risultato finale 1-0) Rai: tedeschi campioni!

DIRETTA GERMANIA LETTONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Germania Lettonia: l’amichevole internazionale non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Per avere informazioni utili sul match potrete comunque consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, rivolgendovi in particolar modo agli account presenti su Facebook e Twitter.

DIRETTA GERMANIA LETTONIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Vista la necessità di un prova di forza da parte della squadra tedesca, è facile immaginare che Loew per le probabili formazioni di Germania Lettonia, voglia oggi puntare sull’undici titolare: ad eccezione di Goretzka appena acciaccato. Fissato il 4-3-3 ecco che riavremo Neuer tra i pali, mentre in difesa sarà spazio per Hummels e Rudiger: in corsia dovrebbero farsi avanti Klosterman e il trono dell’Atalanta Gosens, ma dalla panchina ecco pronti anche Ginter e Sule. Per il centrocampo abbiamo già detto che dovrebbe mancare Goretzka: sarà allora posto dal primo minuto per Gundogan, con Kross e Kimmich: irrinunciabili in attacco Sanè e Gnabry, con Timo Werner che pure subisce la concorrenza di Volland dalla panchina.

Diretta/ Belgio Croazia (risultato finale 1-0) streaming tv: Courtois decisivo!

Dovrebbe essere invece 4-2-3-1 per le probabili formazioni della Lettonia: qui avremo Ozols tra i pali, con in difesa pronti dal primi minuto Oss e Cernomordijs: Jurkovskis e Savalnieks dovrebbero essere i titolari in corsia. A centrocampo sarà modulo a due con Emsis e Karklins: toccherà a Zjuzins agire sulle linea della trequarti. Maglie confermate infine in attacco con Uldrikis prima punta: sull’esterno agiranno invece Ciganiks e Jaunzems,

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match amichevole non abbiamo dubbi nel consegnare ai tedeschi il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 della partita ha fissato a 1,02 il successo della Germania e a 35.00 l’eventuale vittoria della Lettonia: il pareggio pagherà la posta a 15.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA