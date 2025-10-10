Qualificazioni Mondiali, Diretta Germania Lussemburgo, streaming video tv: i tedeschi a caccia di tre punti fondamentali (10 ottobre 2025)

DIRETTA GERMANIA LUSSEMBURGO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi istanti ci separano dalla diretta di Germania Lussemburgo, una sfida che sembra già decisa in partenza ma sarà un banco di prova importante per la Germania che punta a ritrovare continuità e fiducia dopo un periodo altalenante. I tedeschi restano una macchina offensiva: 2,4 xG prodotti e 18 tiri totali a partita, ma con un tasso di conversione non sempre all’altezza (14%). Il possesso palla resta alto (64%), così come la capacità di creare occasioni attraverso trame centrali e cambi di gioco rapidi. Musiala è il giocatore chiave: media di 0,36 xG + xA ogni 90 minuti e 3,8 dribbling riusciti a partita, simbolo della creatività tedesca.

Al suo fianco, Kai Havertz si distingue per il contributo costante (1 gol o assist ogni 110 minuti), mentre Florian Wirtz è il principale generatore di occasioni con 2,7 key passes a gara. Il Lussemburgo, nonostante la crescita recente, rimane in difficoltà nei confronti di squadre di questo livello: 0,6 xG prodotti, 2,3 gol subiti di media e appena 41% di precisione nei tiri. La squadra di Holtz punterà a restare compatta e contenere l’urto nei primi 30 minuti, ma la Germania ha tutto per sfondare con continuità. Adesso via al commento live della diretta di Germania Lussemburgo, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA GERMANIA LUSSEMBURGO, STREAMING VIDEO

Per tutti coloro che vorranno assistere alla diretta Germania Lussemburgo, purtroppo rimarranno delusi dal fatto che nessuna tv italiana la trasmetterà. L’unica possibilità, seppur parziale, è quella di vedere il match tramite Diretta Gol di Sky, disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

COME FINIRÀ?

Definirla già un dentro o fuori è esagerato, ma sicuramente un cattivo risultato per i tedeschi potrebbe costare carissimo. La diretta Germania Lussemburgo si giocherà questo venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 20:45.

Questo allarmismo sulla Germania nasce dal fatto che i tedeschi sono usciti sconfitti all’esordio con la Slovacchia con il punteggio di 2-0. Contro l’Irlanda del Nord è arrivata d’altro canto una vittoria per 3-1 targata Gnabry, Amiri e Wirtz.

Il Lussemburgo parte naturalmente molto sfavorito da questo match, ma possiamo dire che gli uomini di Strasser fin qui hanno fatto discretamente bene perdendo 3-1 con l’Irlanda del Nord e solamente 1-0 con la Slovacchia.

LE PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA LUSSEMBURGO

La Germania si schiererà con il 3-4-2-1. Tra i pali Baumann, difesa a tre composta da Tah, Anton e Schlotterbeck. A centrocampo ci saranno Leweling, Kimmich, Goretzka e Raum con Gnabry e Wirtz dietro a Woltemade.

Risposta del Lussemburgo con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Moris, protetto da Jans, Mahmutovic, Carlson e Bohnert. In mediana Olesen e Barreiro con Sinani, Tomás Cruz e Dardari in supporto a Muratovic unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GERMANIA LUSSEMBURGO

La Germania parte nettamente favorita a 1.04 rispetto ai 15 del pareggio e ai 41 per il Lussemburgo. Ci si aspetta un match con diversi gol poiché l’Over 2.5 è offerto a 1.28 mentre Under a 3.50.