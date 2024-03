DIRETTA/ Germania Olanda video streaming tv: almeno due episodi celebri (Amichevole, 26 marzo 2024)

DIRETTA GERMANIA OLANDA: I TESTA A TESTA

Naturalmente parlare della diretta di Germania Olanda è un esercizio che potrebbe portare via tantissimo tempo: sono tanti gli incroci nella storia, le due nazionali hanno nel tempo aperto una bellissima rivalità il cui punto più alto resta certamente la vittoria della Germania Ovest nella finale del Mondiale 1974, passata alla storia anche per come si è sviluppata. L’Olanda la sua rivincita se l’era presa 14 anni più tardi, con una rimonta stavolta vincente ancora in casa tedesca nella semifinale degli Europei che avrebbe poi vinto; se invece parliamo delle sfide più recenti possiamo notare gli incroci nelle qualificazioni agli Europei 2020 con una vittoria a testa e sempre fuori casa.

Qui Germania e Olanda avevano segnato un totale di 11 gol in due partite; l’ultima volta in un grande torneo risale al girone degli Europei 2012, in quel caso a festeggiare era stata la Germania che si era imposta per 2-1 sull’Olanda grazie alla doppietta di Mario Gomez, all’epoca attaccante del Bayern Monaco con cui di lì a un anno avrebbe vinto tutto, per gli orange era stato inutile il gol segnato da Robin Van Persie con la sua nazionale già sotto di due reti. Vedremo allora come andrà questa sera, anche se chiaramente il contesto di questa partita amichevole a Francoforte è ben diverso… (agg. di Claudio Franceschini)

GERMANIA OLANDA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Germania Olanda non dovrebbe essere garantita: alcune amichevoli internazionali di questi giorni sono fornite dalla televisione satellitare ma non ci sono notizie per quella in oggetto, che di conseguenza non godrebbe nemmeno di un servizio di diretta streaming video. Per le informazioni utili sul match sono comunque consultabili gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network con i loro profili, in particolare consigliamo le pagine Facebook e X (ex Twitter).

GERMANIA OLANDA: ULTIMO TEST PRE EUROPEO

Diretta Germania Olanda in programma alle ore 20.45 di martedì 26 marzo 2024: siamo alla Deutsche Bank Park di Francoforte, nella finestra prevista per le nazionali si gioca ovviamente in preparazione agli Europei. Ultimo test per la formazione tedesca che, dopo aver vinto sul campo della Francia, ospita un’altra big per prepararsi al meglio. I tedeschi, padroni di casa a Euro2024, si apprestano dunque a vivere l’ultimo impegno non ufficiale prima che si alzi il sipario sulla manifestazione. Gli Orange, invece, sono reduci dall’amichevole giocata ad Amsterdam contro la Scozia dalla quale sono arrivate indicazioni positive al di là del risultato, un netto 4-0.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA GERMANIA OLANDA

Per la diretta Germania Olanda il commissario tecnico Julian Nagelsmann deve far fronte alle defezioni di Manuel Neuer, Jan-Niklas Beste e Aleksandar Pavlovic. Il CT della Germania ha deciso di non sostituire questi tre giocatori, quindi restano 23 i convocati a disposizione: Baumann, Leno, Ter Stegen, Anton, Henrichs, Kimmich, Koch, Mittelstadt, Raum, Rudiger, Tah, Andrich, Fuhrich, Gross, Gundogan, Kroos, Musiala, Wirtz, Beier, Fullkrug, Havertz, Muller, Undav. Il commissario tecnico degli Orange, invece, ha convocato i seguenti calciatori: Flekken, Verbruggen, Olij, Bizot, Aké, Blind, Van Dijk, Dumfries, Frimpong, Geertruida, Hartman, De Ligt, De Vrij, Van de Ven, Wieffer, De Jong, De Roon, Schouten, Timber, Reijnders, Veerman, Koopmeiners, Wijnaldum, Weghorst, Gakpo, Brobbey, Malen, Simons, Depay, Zirkzee.

GERMANIA OLANDA: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Betsson di Germania Olanda: il segno 1 che regola la vittoria della squadra tedesca vi farebbe guadagnare 1,92 volte l’importo che avrete pensato di investire su questa sfida; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3.35 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3.60 volte la somma messa sul piatto.











