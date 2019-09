Diretta Germania Olanda/ Streaming video e tv: big match ad Amburgo (qualificazioni)

Germania Olanda sarà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias, e si gioca alle ore 20:45 di venerdì 6 settembre presso il Volksparkstadion di Amburgo: nella quinta giornata delle qualificazioni agli Europei 2020 siamo già nel girone di ritorno, perché questo gruppo C è formato da cinque nazionali visto che gli orange a giugno sono stati impegnati in Nations League (finale persa contro il Portogallo). La situazione è rosea per i tedeschi, che devono riscattare un ultimo anno nel quale hanno fatto davvero molto male: è partito un nuovo ciclo sempre guidato da Joachim Loew e nel gruppo C i tedeschi hanno sempre vinto, disputando una partita in meno dell’Irlanda del Nord che guida la classifica ma può essere agganciata e sorpassata. La vittoria dell’andata, in trasferta e in extremis, ha sparigliato le carte: ancora una volta l’Olanda rischia di rimanere fuori dalla fase finale degli Europei come era già capitato nell’ultima edizione. Adesso vediamo in che modo i due CT intendono presentare le loro nazionali sul terreno di gioco, leggendone nel dettaglio le probabili formazioni mentre aspettiamo che la diretta di Germania Olanda abbia il via.

La diretta tv di Germania Olanda verrà trasmessa su Mediaset 20: sarà dunque un appuntamento che tutti gli appassionati potranno seguire in chiaro. In alternativa, e in assenza di un televisore, sarà possibile assistere a questa partita delle qualificazioni agli Europei 2020 anche in diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito Mediaset Play, senza costi aggiuntivi.

In Germania Olanda Loew potrebbe puntare nuovamente sul 4-3-3: in porta ovviamente Neuer, davanti a lui i favoriti come centrali restano Sule e Ginter (preferito a Tah) mentre sugli esterni dovremmo vedere Klostermann e Schulz. Imbarazzo della scelta a centrocampo, come sempre ricco di talento e qualità: stando all’ultima partita dovrebbe esserci Gundogan a fare da regista con Kimmich e Kroos ai suoi lati, ma è stato convocato anche Emre Can e il talentino Havertz se la gioca, anche se eventualmente sarebbe titolare con il 4-2-3-1. Reus e Gnabry dovrebbero accompagnare l’azione di Werner, prima punta. Sarà 4-3-3 anche per Ronald Koeman: Van Dijk e De Ligt a protezione del portiere Cillessen, sugli esterni invece i favoriti restano Dumfries e Daley Blind anche se Aké reclama spazio a sinistra. In mezzo al campo naturalmente sarà titolare Frenkie De Jong che avrà in mano le chiavi della squadra; De Roon potrebbe nuovamente agire come mezzala con Vilhena che sarebbe l’altro interno, naturalmente più offensivo. A comporre il tridente offensivo, la cui prima punta sarà Depay, avremo Bergwijn e Babel a percorrere le corsie esterne.

Germania Olanda è una partita che vede la nazionale tedesca partire favorita: il segno 1 che identifica la sua vittoria vale infatti 2,00 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 3,50 che accompagna invece l’ipotesi del segno 2, da giocare per il successo degli Orange. L’eventualità del pareggio, che come sempre viene regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare un valore corrispondente a 3,50 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



