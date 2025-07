Diretta Germania Polonia donne streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live agli Europei 2025, oggi venerdì 4 luglio.

DIRETTA GERMANIA POLONIA DONNE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La storia è praticamente a senso unico quando si parla della diretta Germania Polonia donne. Abbiamo già evidenziato che per la Nazionale polacca di calcio femminile questo sarà un momento da ricordare per sempre, il debutto nella fase finale di un grande torneo, contro le vicine e blasonate tedesche. Due trionfi, un secondo e due quarti posti ai Mondiali; un oro e quattro bronzi alle Olimpiadi; addirittura otto ori più un argento quando invece si parla di Campionati Europei di calcio femminile.

Insomma, sulla carta e per la storia non ci potrebbe essere un confronto più sbilanciato, fra una debuttante assoluta e la corazzata per eccellenza del calcio femminile a livello continentale. Il bello del calcio però è che nei 90 minuti sul rettangolo verde si può scrivere sempre una storia nuova, per le calciatrici polacche sarebbe la proverbiale impresa “da raccontare ai nipotini” fra molti anni, allora siamo davvero molto curiosi di seguire che cosa potrà succedere nella cronaca del match per la diretta Germania Polonia donne! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GERMANIA POLONIA DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Germania Polonia donne in tv sarà la partita del giorno in chiaro su Rai Sport e quindi disponibile anche in diretta streaming video su sito e app di Rai Play, oltre che sul sito Uefa.tv.

SFIDA TRA ESTREMI OPPOSTI

La Nazionale più vincente d’Europa sfida una debuttante assoluta in un grande torneo: saranno quindi gli estremi opposti ad affrontarsi nella diretta Germania Polonia donne, che si svolgerà alle ore 21.00 di stasera, venerdì 4 luglio, per la prima giornata del girone C degli Europei di calcio femminile 2025.

Lo stadio Arena St.Gallen di San Gallo ospiterà quindi un match che sulla carta avrà una chiarissima favorita, cioè evidentemente la Germania, che è argento europeo in carica dopo la finale persa del 2022, se vogliamo una delusione per chi in bacheca aveva già otto precedenti trionfi nel torneo continentale, ma ovviamente anche la conferma del livello sempre altissimo per il calcio femminile tedesco.

Ecco allora che l’ambizione della Germania è chiara: nell’immediato, mettere subito in discesa la strada della qualificazione per i quarti di finale, ma nel mirino c’è un trionfo che agli Europei manca dal 2013 e più in generale dall’oro olimpico conquistato a Rio de Janeiro 2016. Un digiuno già troppo lungo per gli standard di chi era abituato a vincere quasi sempre.

Dall’altra parte del campo, sarà decisamente speciale per la Polonia il debutto assoluto nella fase finale di un grande torneo di calcio femminile. Per le polacche è già una grande soddisfazione essere arrivate fin qui, adesso non hanno alcunché da perdere e allora proveranno senza pressioni a firmare quella che onestamente sarebbe un’impresa clamorosa nella diretta Germania Polonia donne…

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA POLONIA DONNE

Christian Wück per le probabili formazioni della diretta Germania Polonia donne potrebbe scegliere le seguenti undici titolari, schierate secondo il modulo 4-2-3-1: in porta Berger; difesa a quattro con Linder, Knaak, Minge e Gwinn possibili titolari; nel cuore della mediana tedesca spazio per Nüsken e Senß; sulla trequarti invece potremmo vedere in azione dal primo minuto per la Germania Bühl, Dallmann e Brand e davanti a loro infine Schüller, in qualità di centravanti.

La risposta della Polonia e del suo c.t. Nina Patalon dovrebbe invece prevedere un modulo 4-3-3 nel quale davanti a Szemik dovrebbero agire Zieniewicz, Woś, Dudek e Wiankowska in una retroguardia schierata a quattro; ecco poi il terzetto di centrocampo che dovrebbe prevedere dal primo minuto Achcińska, Pawollek e Kamczyk; infine ecco l’attacco, che la Polonia dovrebbe schierare con il tridente nel quale Tomasiak, Padilla e Pajor sono le favorite dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Non dovrebbe esserci storia nel pronostico sulla diretta Germania Polonia donne. Infatti le quote Snai propongono il segno 1 a 1,05, quindi con vittoria tedesca praticamente certa. Se volete osare, ecco il pareggio a ben 12 volte la posta in palio, per tacere del segno 2 che è offerto addirittura a 28 volte la giocata.