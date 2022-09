Diretta Germania Polonia/ Streaming video tv: per il bronzo, Eurobasket 2022

DIRETTA GERMANIA POLONIA: FINALE TERZO POSTO!

Germania Polonia, in diretta questo pomeriggio, domenica 18 settembre 2022, con palla a due alle ore 17.15 alla Mercedes Benz Arena di Berlino, è la partita valida come finale terzo posto degli Europei di basket 2022, che naturalmente designerà la Nazionale che vincerà la medaglia di bronzo e quindi salirà sul podio della rassegna continentale, mentre la perdente dovrà accontentarsi del quarto posto. Ad Eurobasket 2022 è l’ultimo giorno e francamente la diretta di Germania Polonia ci proporrà una partita che nessuno si sarebbe aspettato come finale per il terzo posto.

Diretta/ Germania Spagna (risultato finale 91-96): spagnoli in finale!

Il merito va assegnato soprattutto alla Polonia, autrice di una cavalcata andata molto oltre le aspettative, anche se la pesante sconfitta contro la Francia nella semifinale di venerdì ha ridimensionato un po’ questa “favola” sportiva. La Germania invece è andata vicina alla finalissima, perdendo in volata una bellissima semifinale con la Spagna. Il fattore campo e il valore tecnico dicono quindi Germania, che però forse ha subito la delusione maggiore per la sconfitta in semifinale, mentre la Polonia sarà più “libera” per cercare la ciliegina sulla torta di una medaglia. Tutto questo premesso, che cosa ci dirà la diretta di Germania Polonia?

Diretta/ Polonia Francia (risultato finale 54-95): è stato un massacro!

GERMANIA POLONIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE 3° POSTO

La diretta tv di Germania Polonia sarà trasmessa su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky: dunque per quanto riguarda la televisione gli Europei di basket sono un appuntamento riservato agli abbonati del satellite, con la possibilità di mobilità tramite l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, fornita però anche dalle piattaforme Now TV ed ElevenSports.

DIRETTA GERMANIA POLONIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Germania Polonia, ripercorriamo il cammino di queste due Nazionali negli Europei di basket 2022, che le ha portate a questa finale terzo posto. Per quanto riguarda i padroni di casa della Germania, hanno cominciato con il secondo posto nel gruppo B, con la perla della vittoria 76-63 contro la Francia e successi anche contro Bosnia (92-82), Lituania (un pirotecnico 109-107) e Ungheria (106-71), ma con la sconfitta 88-80 contro la Slovenia che aveva impedito ai tedeschi di raggiungere il primo posto – curioso notare come tra Slovenia, Germania e Francia sia poi stata la peggio piazzata nel girone ad arrivare in finale. Negli ottavi ecco per i tedeschi la vittoria 85-79 contro il Montenegro, nei quarti la grande vittoria per 107-96 contro la Grecia grazie a un meraviglioso parziale di 26-10 nel terzo periodo, in semifinale però l’amarezza della sconfitta 96-91 contro la Spagna, al termine di un’altra bellissima sfida.

Diretta/ Italia Francia (risultato finale 85-93 OT): azzurri eliminati, grande beffa!

Quanto alla Polonia, questa Nazionale è andata sicuramente ogni oltre aspettativa della vigilia, a maggior ragione considerando che nella fase a gironi non aveva fatto faville chiudendo al terzo posto nel girone D. Molto pesanti erano state le sconfitte contro Finlandia (89-59) e Serbia (96-69), mentre le vittorie erano maturate contro Repubblica Ceca (99-84), Israele (85-76) e Olanda (75-69). Nella fase ad eliminazione diretta, forse già una mezza sorpresa fu la vittoria agli ottavi contro l’Ucraina per 94-86, ma il capolavoro certamente è stata la vittoria ai quarti per 90-87 contro la super favorita Slovenia, prima della batosta in semifinale (54-95) contro la Francia che comunque non toglierà ai polacchi un piazzamento sensazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA