DIRETTA GERMANIA PORTOGALLO: I TEDESCHI SONO IN CASA!

Abbiamo un attesissimo appuntamento con la diretta Germania Portogallo, che alle ore 21:00 di mercoledì 4 giugno 2025 rappresenta la prima semifinale di Nations League 2024-2025: la nazionale tedesca può giocare in casa visto che la Final Four è in questo Paese, stasera siamo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e sarà un gran bel ricordo soprattutto per qualche calciatore portoghese, protagonista quattro giorni fa della vittoria della Champions League da parte del Psg. Il Portogallo tra l’altro cerca la seconda Nations League nella sua storia: aveva vinto la prima edizione, ormai sei anni fa, battendo in finale l’Olanda.

Probabili formazioni Germania Portogallo/ Quote: CR7 eterno, dubbi tedeschi (Nations League, 4 giugno 2025)

La Germania invece è riuscita ad arrivare per la prima volta alla Final Four di questa competizione che, possiamo ricordarlo, per il momento conta il giusto almeno per le big; scottati da come sono andati gli Europei casalinghi, i tedeschi ovviamente stanno puntando il Mondiale 2026 ma lo stesso si può dire dei lusitani, il che comunque non esclude che la partita di questa sera possa essere intrigante. Lo scopriremo presto, adesso aspettando la diretta Germania Portogallo proviamo a fare il punto sulle scelte dei due CT con la lettura delle probabili formazioni.

Spalletti vs Le Iene/ Scherzo ai calciatori, CT furibondo: "Do il numero ai carabinieri!" (24 marzo 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA GERMANIA PORTOGALLO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Germania Portogallo sarà trasmessa anche in chiaro su Tv8, oltre che sul satellite con Sky Sport Uno e l’appuntamento in diretta streaming video sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA PORTOGALLO

Nel parlare della diretta Germania Portogallo possiamo dire che qualche dubbio per i due CT esiste: i tedeschi ad esempio sono senza Musiala e devono verificare le condizioni di Wirtz, per Julian Nagelsmann dovrebbe comunque essere un 3-4-2-1 con Fullkgruz o Deniz Undav da centravanti e alle spalle Adeyemi che si gioca una maglia, in mezzo Goretzka con Gros e Gosens candidato a sinistra dovendo vincere la concorrenza di Mittelstadt, mentre come portiere Baumann rimane il favorito su ter Stegen, che è rimasto fuori a lungo in stagione, e Nubel.

Moviola di Germania Italia/ Polemiche per il gol di Musiala e il rigore tolto agli azzurri (24 marzo 2025)

Il Portogallo di Roberto Martinez invece gioca con il 4-3-3 e avrà i suoi senatori: Cristiano Ronaldo va ancora verso una maglia da titolare a 39 anni e mezzo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes agiranno sulle mezzali, campo anche per Ruben Dias e poi dentro anche i più giovani Francisco Conceiçao e Rafael Leao, qui da vedere se gli eroi dell’Allianz Arena Vitinha e Nuno Mendes possano essere titolari – dipenderà da quanto siano riusciti a recuperare – e allora sono pronti Palhinha e Nuno Tavares, al centro della difesa una chance potrebbe averla Renato Veiga che tutto sommato non ha fatto male nei sei mesi alla Juventus, e potrebbe anche meritarla.

GERMANIA PORTOGALLO: PRONOSTICO E QUOTE

Leggiamo per la diretta Germania Portogallo le quote indicate dall’agenzia Snai, che ci dicono innanzitutto che la nazionale tedesca è favorita anche in virtù del fattore campo: abbiamo il segno 1 per la sua vittoria che vale 1,80 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 sul successo dei lusitani porta in dote una vincita che ammonta a 4,10 volte l’importo investito e infine ecco l’eventualità del pareggio nei 90 minuti, in questo caso il bookmaker vi premierebbe con un guadagno corrispondente a 3,65 volte la giocata.