DIRETTA/ Germania Portogallo U21 (risultato finale 1-0) Rai: tedeschi campioni!

La Germania ha conquistato l’Europeo Under 21, battendo di misura il Portogallo nella finalissima di Lubiana grazie a una rete di Nmecha. Finale di partita col Portogallo comprensibilmente proteso in avanti e la Germania ha avuto una grande occasione per chiudere i conti anticipatamente con Adeyemi, che al 36′ ha trovato il salvataggio di piede di Diogo Costa. Vengono ammoniti Raum, Ozcan e Diogo Jota nel finale di partita ma il Portogallo non trova l’affondo giusto, con i guizzi di Francisco Conceicao soffocati sistematicamente ai 16 metri e Leao mai entrato in partita. E l’1-0 è più che sufficiente alla Germania per conquistare il suo terzo titolo continentale di categoria. (agg. di Fabio Belli)

La diretta tv di Germania Portogallo U21 verrà trasmessa da Rai 3, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti sulla televisione di stato: bisognerà selezionare il canale 3 del digitale terrestre, ma è disponibile anche il consueto servizio di diretta streaming video grazie alla stessa emittente, che fornisce il sito www.raiplay.it oppure l’app Rai Play, da installare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

NMECHA SBLOCCA LA FINALE!

Primo cambio nel Portogallo a inizio ripresa: esce Dany Mota, entra Rafael Leao, ma è la Germania a trovare il vantaggio-lampo al 4′ con Nmecha che controlla e salta anche Diogo Costa, depositando in rete l’1-0 tedesco. Prova a reagire subito il Portogallo con un colpo di testa di Paolo Vieira, quindi all’11’ viene murata dalla difesa lusitana una gran botta di Wurtz. Al 13′ ammonito Daniel Bragança nel Portogallo per un fallo ai danni di Baku, subito dopo escono Vitinha e Tiago Tomas nel Portogallo ed entrano Diogo Jota e Francisco Conceicao. Al quarto d’ora Dahmen impegnato dal solito Fabio Vieira, il Portogallo cerca soluzioni per il pari ma la Germania è ben chiusa e a metà ripresa mantiene il prezioso vantaggio di misura in questa finale degli Europei Under 21. (agg. di Fabio Belli)

VITINHA SPRECA!

Ancora Germania avanti con una percussione dell’esterno di difesa Baku, che fa tutto da solo ma non riesce a inquadrare la porta di sinistro al 27′. Al 29′ splendido intervento di Diogo Costa che vola a togliere da sotto al sette una micidiale conclusione di Maier, il Portogallo soffre i ritmi avversari ma riesce a rimettere la testa fuori dal guscio al 40′ grazie a Fabio Vieira, la cui conclusione termina però di poco alta sopra la traversa. Al 43′ proprio un fallo su Fabio Vieira costa l’ammonizione a Nmecha, quindi all’inizio dei 2′ del recupero Vitinha spreca una chance enorme, cincischiando solo davanti a Dahmen e non riuscendo né a depositare in rete né a servire l’assist vincente ai compagni, col primo tempo della finale degli Europei Under 21 tra Germania e Portogallo che si chiude dunque a reti bianche. (agg. di Fabio Belli)

TRAVERSA DI WIRTZ!

Ottima partenza del Portogallo che fa valere immediatamente il suo fraseggio e all’8′ un rasoterra di Tiago Tomas finisce d’un soffio a lato. Viene ammonito Wirtz nella Germania per una trattenuta ai danni di Daniel Bragança, al 16′ però c’è una grande chance per la Germania con un sinistro di Wirtz che finisce sulla traversa, complice una deviazione di Diogo Leite. Al 18′ termina abbondantemente alta una conclusione dalla lunga distanza di Berisha, poi al 21′ Diogo Costa è reattivo nel togliere dall’angolino una gran botta di Nmecha. La finale è iniziata sicuramente a grandi ritmi ma il risultato non si è ancora sbloccato nella sfida tra Germania e Portogallo che vale il titolo europeo Under 21. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA

Si accende la diretta tra Germania e Portogallo U21, finale degli Europei 2021 e dunque solo tra pochi istanti avremo pure le formazioni ufficiali in campo: prima di udire il fischio d’inizio però ci pare giusto andare a curiosare un po’ anche nell’albo d’oro della manifestazione. Come abbiamo accennato prima i tedeschi hanno vinto già due volte i campionati Europei e in tutto hanno affrontato 4 finali: l’ultima solo nella scorsa edizione 2019, quando si inchinarono agli spagnoli per 2-1. Per il Portogallo U21 si tratta invece della terza finale nella competizione, l’ultima disputata solo nel 2015, quando pure alla fine si arrese alla Svezia (ma solo ai calci di rigore): i lusitani mai hanno vinto il titolo ma la squadra di Rui Jorge potrebbe davvero fare l’impresa: diamo la parola al campo! GERMANIA U21 (4-2-3-1): Dahmen; Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Maier, Dorsch; Wirtz, Ozcan, Berisha; Nmecha. Ct: Stefan Kuntz. PORTOGALLO U21 (4-3-1-2): Costa; Dalot, Queiros, Leite, Abdu; Vitinha, Florentino, Bragança; Vieira; Tomas, Dany Mota. Ct: Rui Jorge. (agg Michela Colombo)

LO STORICO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Germania e Portogallo U21, finale degli Europei, pure ci pare doveroso dare un occhio anche allo storico che le due squadre vantano, alla vigilia del big match. Dati alla mano possiamo infatti segnalare ben cinque precedenti ufficiali, occorsi dal 2003 a oggi e in occasione di Europei e amichevoli: pure a bilancio spiccano solo successi dei lusitani e mai dunque i tedeschi hanno avuto ragione nello scontro diretto. Va poi detto che l’ultimo testa a testa segnato tra Germania e Portogallo U21 non è recente e dunque tali dati potrebbero non pesare molto: siamo al marzo del 2017 quando in amichevole i lusitani hanno vinto per 1-0 e grazie al gol di Bruno Fernandes. (agg Michela Colombo)

L’ARBITRO

La diretta tra Germania e Portogallo U21, attesa finale per gli Europei sarà oggi affidata al fischietto georgiano Giorgi Kruashvili, che pure per l’occasione sarà accompagnato dagli assistenti Levam Varamishvili e Zaza Pipia: Irakli Kvirikashvili farà da quarto uomo. Volendo ora conoscere meglio il primo direttore di gara, possiamo ricordare che il georgiano in stagione ha già diretto ben 20 incontri di cui ben 4 per gli Europei Under 21 che giungono oggi a conclusione: nella manifestazione (tra fase a gironi e quarti) Kruashvili ha già distribuito 17 cartellini gialli e assegnato un solo calcio di rigori. Ampliando la nostra analisi ricordiamo che in carriera il fischietto georgiano non ma mai diretta la nazionale Under 21 tedesca e in generale non ha precedenti con formazioni tedesche: pure Kruashvili non ha mai seguito il Portogallo U21, avendo però registrato n precedute con una squadra lusitana. (Agg Michela Colombo)

CHI SARÀ IL VINCITORE DELLA FINALE DEGLI EUROPEI?

Germania Portogallo U21, diretta dall’arbitro Giorgi Kruashvili, è la partita in programma oggi, domenica 6 giugno 2021 allo Stadion Stozice di Lubiana: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. E’ la finale degli Europei Under 21: con la diretta tra Germania e Portogallo U21, le due formazioni solo tra poche ore si contenderanno il titolo continentale per la categoria, trofeo che i tedeschi hanno già vinto due volte (l’ultima nel 2017) e che invece ancora manca i lusitani, che pure hanno già disputato due finali nella loro storia.

L’attesa dunque è grande e l’esito del match assolutamente imprevedibile: da una parte ecco infatti la Germania U21 di Kuntz, alla seconda finale di fila, che solo giovedì scorso ha regolato con un eccezionale 2-1 l’Olanda, gran sorpresa della manifestazione: contro il Portogallo pieno di stelle di Rui Jorge che in semifinale ha pure superato la campionessa in carica la Spagna. Davvero due squadre eccezionali, che hanno fin qui segnato un percorso netto: chissà chi solleverà oggi il trofeo!

DIRETTA GERMANIA PORTOGALLO U21: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Germania e Portogallo U21, finalissima degli europei di categoria, facile immaginare che, per le probabili formazioni, i due allenatori confermeranno gli stessi undici che solo pochi giorni fa hanno meritato di conquistare il pass per la finalissima che mette in palio il titolo continentale. Ecco che allora in casa tedesca Kuntz dovrebbe dare seguito al 4-3-3 già visto in precedenza anche contro la squadra oranje: qui avremo allora Dahmen tra i pali e di fronte un reparto composto da Raum, Schlotterbeck, Pieper e Baku. Per il centrocampo irrinunciabile un giocatore come Drosch, con al fianco il capitano Maier e Ozcan, che pure potrebbe rischiare il posto in favore di Janelt, a disposizione in panca come anche Stach. Prima punta per il miglior marcatore Nmecha, che sarà affiancato da Berisha e Wirtz (in doppietta in semifinale).

Sarà invece 4-4-2 per Rui Jorge e i lusitani, che invece si affideranno a Diogo Costa tra i pali e in difesa al quartetto composto da Diogo Leite e Queiros al centro e da Conte e il rossonero Dalot in corsia. Per il centrocampo si farà avanti ancora Bragança, con Fernandes e Vitinha sull’esterno e Fabio Vieira a completamento: pure per questa parte dello schieramento non mancano alternative, da Barò a Pereira e Conceiçao. Confermato in attacco il bombe del Milan Rafael Leao, affiancato da uno tra Dany Mora e Tomas.

QUOTE E PREVISIONI

Alla vigilia della finale per gli Europei U21 ci pare davvero complicato fissate un pronostico netto e anche le quote segnato dalla Snai sono ben vicine. Per l’1×2 del match la vittoria della Germania U21 è stata data a 2,60 contro il più elevato 2.70 segnato per il successo del Portogallo U21: il pari al novantesimo è stato dato a 3.15.



