Diretta Germania Repubblica Ceca/ Streaming video tv: tedeschi in amichevole a Lipsia

Germania Repubblica Ceca si gioca in diretta dalla Red Bull Arena di Lipsia: squadre in campo alle ore 20:45 di mercoledì 11 novembre per una delle tante amichevoli internazionali che anticipano gli impegni di Nations League. I tedeschi sono alla vigilia di un appuntamento decisivo per la qualificazione alla Final Four: arriverà in Spagna, partendo da -1 in classifica a causa del beffardo gol incassato all’ultimo secondo nella partita di andata, che obbliga a vincere in trasferta a meno che la Roja non perda terreno contro la Svizzera. La Germania però dovrà battere l’Ucraina, che è ancora in corsa: saranno dunque due partite vere, e anche per questo l’amichevole di questa sera non andrà sottovalutata. Per la Repubblica Ceca, come vedremo, la strada verso la promozione in Lega A sembra essere chiusa ma se non altro questa nazionale ha mostrato di poter crescere in epoca recente, anche se è lontana dagli anni in cui era una corazzata; possiamo intanto andare a valutare in che modo Joachim Loew intenda disporre i suoi undici giocatori sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni aspettando che arrivi il momento per la diretta di Germania Repubblica Ceca.

DIRETTA GERMANIA REPUBBLICA CECA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Repubblica Ceca non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, per queste amichevoli internazionali che precedono gli impegni di Nations League non sono previste messe in onda e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video; per le informazioni utili del caso potrete provare a consultare gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, consigliamo in particolar modo di visitare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA REPUBBLICA CECA

Per Germania Repubblica Ceca Joachim Loew ha operato le stesse scelte del mese scorso: ovvero, ci sono alcuni calciatori convocati soltanto per gli impegni di Nations League che non vedremo in campo questa sera. Secondo questa indicazione, i tedeschi potrebbero essere schierati a Lipsia con un 3-4-2-1 anche perché i centrali chiamati sono tanti. Davanti a Leno – favorito su Trapp – vedremo dunque Kehrer, Rudiger e Halstenberg che partono in vantaggio sulla concorrenza, a fare i laterali di centrocampo potrebbero essere Hofmann e Schulz mentre in mezzo al campo i favoriti sono Gundogan e Neuhaus, senza dimenticarsi di Amiri e Brandt. Davanti, sulla trequarti, ecco la candidatura di Leroy Sané tornato scintillante con la maglia del Bayern Monaco; i due citati sopra, Amiri e Brandt, possono avanzare il raggio d’azione e dunque almeno uno dei due potrebbe essere titolare, in attacco come punta invece giocherà Waldschmidt aspettando Timo Werner, che qui avrebbe giocato una partita speciale.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quello che le quote fornite dall’agenzia Snai indicano per Germania Repubblica Ceca: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterà di incassare una vincita corrispondente a 1,33 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, contro il valore di 7,50 che accompagna l’eventualità del segno 2, per il successo della nazionale ospite. L’ipotesi del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 5,00 volte la giocata con questo bookmaker.



