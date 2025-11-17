Diretta Germania Slovacchia streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live nelle qualificazioni mondiali, oggi 17 novembre 2025

DIRETTA GERMANIA SLOVACCHIA: UN VERO SPAREGGIO A LIPSIA

C’è il fascino di una partita decisiva alla Red Bull Arena di Lipsia, perché tale sarà la diretta Germania Slovacchia, con inizio alle ore 20.45 di stasera, lunedì 17 novembre 2025, nella sesta e ultima giornata del girone A delle qualificazioni mondiali, che ci dovrà dire chi andrà in America nel giugno prossimo e chi avrà invece ancora una chance, ma da giocare negli spareggi playoff di marzo prossimo.

La Germania ha un doppio vantaggio, sebbene a parità di punti: giocherà in casa e potrà anche pareggiare, grazie alla migliore differenza reti che è il primo discrimine in caso di parità. Buon per i tedeschi, che all’andata avevano perso 2-0 a Bratislava. Una partenza in salita, poi gli uomini di Julian Nagelsmann hanno raddrizzato la situazione, però sbagliare anche stasera sarebbe deleterio.

Se la Germania si qualificasse già stasera, dovrà ringraziare l’Irlanda del Nord che ha sconfitto a Belfast la Slovacchia di Francesco Calzona, che comunque con quattro vittorie in cinque giornate arriva a giocarsi un sogno, tutto sommato con poche pressioni. Per gli slovacchi già giocarsi i playoff è un traguardo non disprezzabile, mentre un’impresa in Germania entrerebbe nella storia del calcio nazionale, alle spalle solo della vittoria contro l’Italia ai Mondiali del 2010.

Il volto nuovo del calcio tedesco è Nick Woltemade, decisivo con una doppietta anche per il successo in Lussemburgo che adesso permette alla Mannschaft di avere due risultati su tre a propria disposizione nella diretta Germania Slovacchia, che avrà comunque il sapore di una sfida da dentro o fuori.

GERMANIA SLOVACCHIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Sarà certamente la partita più interessante del giorno, quindi giustamente la diretta Germania Slovacchia in tv stasera sarà visibile anche in Italia, almeno per gli abbonati grazie a Sky Sport Arena oppure ai relativi servizi della diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SLOVACCHIA

Julian Nagelsmann nelle probabili formazioni per la diretta Germania Slovacchia non può permettersi troppi ragionamenti. Nel modulo 4-2-3-1 ecco che Baumann è attualmente il portiere titolare; in difesa Baku e Raum giocheranno ai fianchi dei due centrali Anton e Tah; a centrocampo Pavlovic e Goretzka copriranno le spalle a un reparto offensivo certamente di grande qualità, composto da Sané, Wirtz e Gnabry da destra a sinistra sulle trequarti alle spalle del già citato Woltemade, in questo momento certezza come punta.

Francesco Calzona replicherà con il modulo 4-3-3 nel quale davanti a Dubravka tutti i possibili difensori titolari giocano o hanno giocato nei campionati italiani, perché saranno Gyomber, Skriniar, il cagliaritano Obert e Hancko. A proposito di calciatori che conosciamo bene, a centrocampo fra le mezzali Bero e Rigo avremo Lobotka come regista; infine, le due ali Duris e Haraslin e il centravanti Strelec dovrebbero formare il tridente d’attacco di Calzona.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante sia una sorta di spareggio, per l’agenzia Snai è chiarissimo il pronostico sulla diretta Germania Slovacchia. Il successo tedesco non sembra essere in discussione, tanto che il segno 1 vale appena 1,21 a fronte del 6,25 per il pareggio e quota 12,00 sulla vittoria slovacca, che sarebbe un evento memorabile sotto ogni punto di vista.