DIRETTA GERMANIA SLOVENIA, IN CAMPO I FAVORITI

Mercoledì 12 giugno alle ore 21:00 si alzerà il sipario anche sul Gruppo B con la diretta Germania Slovenia. I tedeschi arrivano con l’etichetta di favoriti e con l’ambizione di proseguire la curiosa alternanza che li ha visti trionfare nel 2017 e nel 2021. Imbattuta da 15 partite ufficiali, sarebbe il quarto titolo per la selezione guidata da Antoni Di Salvo, che ha costruito una rosa solida, con diversi elementi protagonisti già in Bundesliga, tra cui l’attaccante dello Stoccarda Nick Woltemade, già a segno 12 volte in questo campionato.

Diretta Finlandia Olanda/ Dove vederla in streaming video: orange favoriti (Europei U21, 12 giugno 2025)

Per la Slovenia, guidata da Andrej Razdrh, sarà un banco di prova durissimo in cerca della prima storica vittoria in una fase finale del torneo. La squadra ha sì chiuso al primo posto il proprio girone di qualificazione, davanti alla Francia, ma non vince da settembre scorso. L’ultimo precedente fra le due squadre, risalente ad una gara amichevole del 2020, dice 1-1, il che dà qualche flebile speranza ai balcanici…

Diretta Virtus Bologna Brescia/ Streaming video tv: inizia la finale scudetto! (gara-1, oggi 12 giugno 2025)

DIRETTA GERMANIA SLOVENIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Germania Slovenia sarà visibile gratuitamente in streaming sulla piattaforma Rai Play. La Rai ha infatti acquisito in esclusiva i diritti di trasmissione dell’Europeo U21, e trasmetterà tutti i match su Rai Play; i quarti di finale, le semifinale e la finale su Rai Sport e tutte la partite della nostra Nazionale su Rai 2.

GERMANIA SLOVENIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Germania Slovenia. Tedeschi in campo con un classico 4-4-2: Atobou in porto davanti alla difesa formata da Collins; Rosenfelder, Arrey Mbi e Brown; centrocampo a quattro con sulle fasce Knauff e Gruda e Martel e Reitz al centro; davanti spazio alla coppia formata da Paul Nebel e soprattutto Nick Woltemade, star assoluta della squadra e giocatore dalla maggiore esperienza.

DIRETTA/ Roma Torino U18 (risultato 0-0) video streaming tv: via alla finale! (oggi 12 giugno 2025)

La Slovenia risponde con un solido 4-3-2-1: Turk fra i pali davanti alla porta difesa da Kuzmic, Ratnik, Ristic e Ilenic; a centrocampo a gestire il gioco Seslar, Zeljkovic e Ostr mentre sulla trequarti agiranno Brest e Cipot per cercare di innescare l’unica punta Gradisar.

DIRETTA GERMANIA SLOVENIA, LE QUOTE

Favoritissima per la diretta Germania Slovenia è la formazione tedesca, la cui vittoria per i principali siti di scommesse pagherà circa 1.40 volte la somma giocata. Stesse probabilità circa per il pareggio e la vittoria slovena, quotate entrambe da 5.00 a 6.00. Da tenere d’occhio l’ipotesi di GOL data a 1.60 contro il NO GOL quotato 2.10.