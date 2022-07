Diretta Germania Spagna donne/ Streaming video Rai: big-match agli Europei

DIRETTA GERMANIA SPAGNA DONNE: GRANDE SFIDA!

Germania Spagna donne, in diretta dal Brentford Community Stadium della capitale inglese Londra, si giocherà questa sera, martedì 12 luglio, con fischio d’inizio alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali), per la seconda giornata del girone B degli Europei 2022 di calcio femminile. L’attesa è grande, perché la diretta di Germania Spagna donne ci offrirà un big-match di assoluto rilievo e potrebbe già sancire alcuni verdetti di questo gruppo, nel quale in ogni caso Germania e Spagna sono senza ombra di dubbio le due grandi favorite per il passaggio ai quarti di finale.

Nella prima giornata infatti la Germania ha vinto per 4-0 contro la Danimarca, mentre la Spagna ha avuto la meglio sulla Finlandia per 4-1. Di conseguenza, chi vincesse stasera sarebbe già ai quarti ipotecando anche il primato nel girone, mentre chi dovesse perdere dovrà faticare nella terza giornata, ma affrontando avversarie che sembrano chiaramente inferiori. Oggi c’è in palio anche un vantaggio psicologico verso la fase ad eliminazione diretta, perché chi vincesse si candiderebbe davvero a prima big di questi Europei: che cosa succederà quindi nella diretta di Germania Spagna donne?

DIRETTA GERMANIA SPAGNA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Spagna donne sarà garantita sia su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, canali numero 201 e 203 del decoder satellitare, sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Per la diretta streaming video, nel primo caso sarà a disposizione l’applicazione Sky Go (logicamente riservata agli abbonati) mentre nel secondo bisognerà visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI GERMANIA SPAGNA DONNE

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SPAGNA DONNE

Proviamo adesso a dire qualcosa circa le probabili formazioni della diretta Germania Spagna donne. Per le tedesche del c.t. Martina Voss-Tecklenburg, il modulo di riferimento potrebbe essere un 4-3-3 con Frohms in porta protetta dalla difesa a quattro formata da Gwinn, Hendrich, Hegering e Rauch; a centrocampo il terzetto titolare potrebbe vedere in azione Oberdorf, Dabritz e Magull; infine nel tridente d’attacco potremmo ipotizzare Huth, Schuller e Buhl.

La Spagna allenata dal c.t. Jorge Vilda dovrebbe invece replicare con il modulo 4-3-3 e queste possibili undici titolari: in porta Panos; davanti a lei la difesa a quattro con Batile, Paredes, Leon e Ouahabi; a centrocampo il terzetto formato da Bonmati, Guijarro e Guerrero; infine il tridente d’attacco composto da L. Garcia, il centravanti Gonzalez e Caldentey.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Germania Spagna donne in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene leggermente favorite le spagnole: il segno 2 infatti è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 2,80 in caso di vittoria della Germania (segno 1) e fino a 3,35 volte la posta in palio sul segno X qualora dovesse esserci un pareggio.

