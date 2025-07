Diretta Germania Spagna donne streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della seconda semifinale agli Europei 2025.

DIRETTA GERMANIA SPAGNA DONNE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pronti finalmente a vivere la diretta Germania Spagna donne, una partita che ha avuto il suo ultimo precedente in un contesto particolarmente importante: era la finale per la medaglia di bronzo alle Olimpiadi, e un rigore trasformato da Giulia Gwinn (oggi infortunata) aveva consegnato il terzo posto alla nazionale tedesca. Tra l’altro la Germania ha un’ottima tradizione contro la Spagna: non ha mai perso in competizioni ufficiali, raccogliendo quattro vittorie e tre pareggi, e tre anni fa aveva vinto 2-0 quella che era stata la seconda partita del girone eliminatorio. A segnare, entrambe nel primo tempo, erano state Klara Buhl e la solita Alexandra Popp; abbiamo poi la partita dei Mondiali del 2019, sempre per la fase a gironi.

In quel caso a tre minuti dall’intervallo era stata Sara Däbritz (che nei quarti di questi Europei ha sbagliato il suo rigore, fortunatamente rivelatosi ininfluente) a decidere. L’ultimo pareggio è un 1.1 nella Arnold Clark Cup di tre anni fa: reti di Alexia Putellas e Lea Schuller, quest’ultimo al minuto 88. Adesso a Zurigo è davvero tutto apparecchiato perché si giochi, dunque rivolgiamoci subito al campo e alle protagoniste di questa semifinale perché la diretta Germania Spagna donne sta prendendo il via! GERMANIA DONNE (5-4-1): Berger; Wamser, Kleinherne, Minge, Knaak, Kett; Brand, Senss, Däbritz, Bühl; Hoffmann. Allenatore: Christian Wück SPAGNA DONNE (4-3-3): Cata Coll; Batlle, I. Paredes, Maria Méndez, O. Carmona; Aitana, Patri, Alexia; Mariona, Esther Gonzalez, Pina. Allenatore: Monsterrat Tomé (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA GERMANIA SPAGNA DONNE IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Germania Spagna donne saremo su Rai Sport e dunque in chiaro per tutti, con la possibilità di diretta streaming video garantita da Rai Play. CLICCA QUI PER GERMANIA SPAGNA DONNE SU RAIPLAY

GERMANIA SPAGNA DONNE: LA SECONDA SEMIFINALE!

Con la diretta Germania Spagna donne ci spostiamo al Letzigrund di Zurigo, dove alle ore 21:00 di mercoledì 23 luglio si gioca la seconda semifinale degli Europei 2025 di calcio femminile, ed è una sfida che possiamo definire scintillante, tra due straordinarie nazionali che sono al top del movimento.

La Germania ha vinto otto volte gli Europei, di cui sei consecutive: per tantissimo tempo punto di riferimento, adesso sembra attraversare una fase quantomeno di calo ma è sempre temibilissima, come ha dimostrato non solo nel girone ma anche e soprattutto nell’eliminare la Francia ai calci di rigore.

La Spagna è campione del mondo in carica, una nazionale che sulla scia del dominante Barcellona ha fatto passi da gigante; dà sempre la sensazione di poter vincere anche se poi lo ha fatto una sola volta, ai quarti la Svizzera era un’avversaria morbida – più di altre – ma intanto la Roja ha sempre vinto in questo torneo.

Aspettiamo allora che la diretta Germania Spagna donne ci dica cosa succederà in campo e chi andrà a giocare la finale degli Europei 2025, intanto però facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte dei due CT analizzando insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SPAGNA DONNE

Certamente la buona notizia per Christian Wuck nella diretta Germania Spagna donne è il ritorno di Wamser, che dopo la squalifica gioca a destra sostituendo l’infortunata Giulia Gwinn; contro la Francia però è stata espulsa Hendrich, dunque nel 5-4-1 dovrebbe essere Kleinherne a giocare al centro con Minge e Knaak, mentre Kett agirà a destra e la fenomenale Ann-Katrin Berger, autentica eroina dei quarti, sarà in porta. A centrocampo ci aspettiamo ancora Senss e Nusken a coprire la zona centrale con Brand e Buhl sugli esterni, lasciando dunque Hoffmann o Schuller da centravanti.

Per quanto riguarda la Spagna donne, idee chiare per Montserrat Tomé: in porta nei quarti ha giocato Cata Coll che potrebbe avere la maglia confermata, Irene Paredes e Aleixandri le due centrali in una difesa che avrà in Ona Batlle e Olga Carmona le laterali, poi il centrocampo di stampo blaugrana con Patri Guijarro al centro, mentre sulle mezzali agiscono Aitana e Alexia, vincitrici degli ultimi quattro Palloni d’Oro. Anche davanti ci sono ben pochi punti di domanda aperti: Esther Gonzalez si prende la maglia di prima punta, a farle compagnia sulle corsie laterali saranno Mariona e Claudia Pina.

GERMANIA SPAGNA DONNE: PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote fornite sulla diretta Germania Spagna donne, Eurobet ci dice che la Roja è ampiamente favorita: abbiamo infatti un valore corrispondente a 1,53 volte quanto messo sul piatto per il segno 2, mentre il segno 1 che regola la vittoria della nazionale tedesca vi farebbe guadagnare 5,20 volte la posta in palio. L’opzione del pareggio, per la quale puntare sul segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,20 volte l’importo investito.