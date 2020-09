Diretta Germania Spagna/ Streaming video Italia 1: torna la Nations League (gruppo D)

Germania Spagna, partita diretta dal nostro Daniele Orsato, si gioca alla Mercedes Benz Arena di Stoccarda: calcio d’inizio alle ore 20:45 di giovedì 3 settembre per una partita che vale per la Nations League 2020-2021. Siamo nel gruppo D della Lega A, quella principale: i due colossi del calcio europeo si sfidano in un girone che comprende anche Svizzera e Ucraina, con una formula che non è troppo cambiata rispetto all’edizione inaugurale. Infatti, anche questa volta le prime nazionali di ciascun raggruppamento andranno a giocare la Final Four per vincere il torneo; l’ultima invece sarà retrocessa. Il cambiamento sostanziale però riguarda il numero delle partecipanti: questa volta saranno 4 per girone nella Lega A, e questo naturalmente contribuisce ad aumentare lo spettacolo. Le due squadre in campo questa sera a Stoccarda devono riscattare una Nations League che non era andata nel migliore dei modi, in particolare per una Germania che dopo il flop del Mondiale di Russia aveva avuto difficoltà nel ripartire con il progetto; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Germania Spagna e, aspettando che la partita prenda il via, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco analizzando in maniera ravvicinata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Spagna sarà trasmessa sui canali Mediaset, dunque sarà un appuntamento di cui tutti gli appassionati potranno godere: il riferimento specifico in questo caso è Italia 1 e, in assenza di un televisore, sarà possibile assistere alla partita di Nations League anche in diretta streaming video, armandosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito mediasetplay.mediaset.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU VIDEO MEDIASET

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SPAGNA

Studiamo dunque le probabili formazioni di Germania Spagna: Joachim Loew può giocare con vari moduli ma si dovrebbe affidare ad un 4-2-3-1 nel quale Trapp o Leno saranno il portiere, con una difesa che prevede invece Kehrer e Schulz sugli esterni (ma Gosens se la gioca) e due centrali che dovrebbero essere Sule e Tah, senza dimenticarsi ovviamente di Rudiger. Kroos e Gundogan, con Emre Can come prima alternativa, agiranno da mediani davanti al reparto arretrato; c’è l’imbarazzo della scelta per trequarti e attacco, possiamo ipotizzare Brandt e Leroy Sané a correre sulle corsie laterali con il giovane Havertz a fare da rifinitore alle spalle della prima punta, che dovrebbe essere Timo Werner.

La Spagna saluta il ritorno di Luis Enrique, che dispone il solito 4-3-3: i due terzini potrebbero essere Carvajal e Gayà, Sergio Ramos guiderà la difesa a protezione di De Gea e farà eventualmente coppia con il giovane Eric Garcia, da valutare ovviamente qualche alternativa tra cui Reguilon. Sergio Busquets giocherà ancora come perno di centrocampo, al suo fianco se la giocano in tanti con Fabian Ruiz e Thiago Alcantara che potrebbero essere i favoriti sulla carta; poi un tridente offensivo nel quale Rodrigo sarà il centravanti, Ferran Torres e il rientrante Asensio cercano spazio sugli esterni dovendo vincere la concorrenza dei giovani Dani Olmo e Ansu Fati.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Germania Spagna indicano un equilibrio di fondo, anche se i padroni di casa sono favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di intascare una vincita corrispondente a 2,45 volte quanto messo sul piatto, mente siamo a 2,90 volte la puntata per il segno 2 che identifica ovviamente il successo della Roja. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete giocare il segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 3,25 volte l’importo investito.

