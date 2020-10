Diretta Germania Svizzera/ Streeaming video Canale 20: tedeschi facili?

DIRETTA GERMANIA SVIZZERA: PRONOSTICO SCONTATO, MA GLI SVIZZERI GIOCANO PER L’ONORE

Germania Svizzera, diretta dall’arbitro francese Ruddy Buquet alle ore 20.45 presso lo Stadio RheinEnergie di Colonia, si gioca per la quarta giornata del girone 4 della Lega A di Uefa Nations League 2020-2021. Possiamo presentare la diretta di Germania Svizzera come una partita che vede certamente favoriti i padroni di casa tedeschi, come ci dice la classifica del gruppo che colloca la Germania al secondo posto a quota 5 punti dopo la vittoria di sabato sera in Ucraina, mentre la Svizzera è tristemente ultima con un solo punto dopo la sconfitta di tre giorni fa in Spagna, sia pure di misura. I rossocrociati non sfigurano, come dimostrarono anche pareggiando all’andata contro i tedeschi, ma la Svizzera è comunque la principale indiziata per la retrocessione in Lega B da questo girone, mentre la Germania ha bisogno di una vittoria per rendere appassionante il prevedibile duello con la Spagna per il primo posto e dunque la qualificazione alla Final Four di Nations League, che verosimilmente si deciderà solo a novembre.

DIRETTA GERMANIA SVIZZERA IN STREAMING VIDEO E TV SU CANALE 20: COME SEGUIRE LA PARTITA

Buona notizia per tutti gli appassionati, la diretta tv di Germania Svizzera sarà garantita in chiaro per tutti sul Canale 20 di Mediaset, logicamente numero 20 del telecomando. Di conseguenza, la diretta streaming video di Germania Svizzera sarà garantita sul sito di SportMediaset e anche sull’applicazione gratuita SportMediaset.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SVIZZERA

Osservando adesso le probabili formazioni di Germania Svizzera, ecco che i padroni di casa dovrebbero proporre un modulo 4-3-3 con Neuer fra i pali; davanti a lui nella difesa a quattro Klostermann, Rüdiger, Süle e l’atalantino Gosens da destra a sinistra; Kimmich invece dovrebbe agire a centrocampo al fianco di Kroos e Goretzka, infine ipotizziamo come titolari nel tridente d’attacco tedesco Havertz, Werner e Gnabry. La replica della Svizzera dovrebbe invece concretizzarsi in un attento 3-5-2 con questi possibili titolari: Sommer fra i pali; retroguardia a tre composta da Elvedi, Schär e Rodriguez; nella folta mediana a cinque ecco poi Widmer, Freuler (per il quale spicca il derby atalantino con Gosens), Xhaka, Sow e Zuber; infine la coppia d’attacco composta da Mehmedi e Seferovic come probabili titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Per finire, uno sguardo al pronostico circa Germania Svizzera secondo le quote dell’agenzia Snai ci dice che i tedeschi padroni di casa partono logicamente favoriti per la vittoria questa sera. Ecco dunque che il segno 1 pagherebbe appena 1,45 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 4,50 già in caso di pareggio e dunque segno X e fino a 6,50 per il segno 2 se la Svizzera dovesse fare il colpaccio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA