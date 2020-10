Diretta Germania Turchia/ Streaming video tv: amichevole internazionale a Colonia

DIRETTA GERMANIA TURCHIA: SFIDA DI TRADIZIONE

Germania Turchia si gioca in diretta da Colonia, lo stadio che ha ospitato l’ultima finale di Europa League: l’amichevole internazionale mette di fronte due nazionali diverse, una con un passato glorioso e sempre inserita tra le big a livello mondiale, che però sta affrontando una sorta di ricostruzione dopo essere passata da anni fallimentari rispetto a quelle che erano le premesse. Dall’altra parte la Turchia, che invece vuole entrare stabilmente nell’élite: un movimento che nell’epoca recente ha saputo produrre ottimi talenti e dunque spera di vivere un’altra età dell’oro come quella che era occorsa all’inizio del millennio. Per le due nazionali comunque questo impegno di Colonia sarà soprattutto un test di preparazione alle imminenti partite di Nations League, e allora sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Germania Turchia; aspettando il calcio d’inizio possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, analizzando meglio le probabili formazioni.

DIRETTA GERMANIA TURCHIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Turchia, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; questo significa che non dovrebbe essere possibile nemmeno assistere a una diretta streaming video per seguire questa partita, ma per tutte le informazioni utili potete rivolgervi senza costi e liberamente agli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare i profili Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA TURCHIA

Joachim Loew ha convocato alcuni giocatori che però non saranno a disposizione per Germania Turchia; tenendo conto di questo, il 4-2-3-1 del CT tedesco dovrebbe essere composto da una difesa che, davanti a Leno, sarà schierata con Rudiger e Tah centrali mentre sugli esterni potrebbero giocare Emre Can, nuovamente da jolly, e Koch o magari anche Henrichs. A centrocampo può arrivare il momento di Dahoud che spera nel posto al fianco di Neuhaus o Amiri, sulla trequarti invece le scelte sono tante con Havertz che può avere una maglia alle spalle di Timo Werner lasciando a Brandt e Draxler il compito di operare sulle corsie. La Turchia di Senol Gunes dovrebbe avere un modulo speculare: in porta Gunok, davanti a lui Demiral e Soyuncu con due terzini che potrebbero essere Celik e Kaldirim. Centrocampo nel quale cerca spazio Kahveçi che potrebbe operare al fianco di Tufan o Tekdemir, sulla trequarti potrebbe esserci un’occasione per Cengiz Under che andrebbe a destra con Karaman a sinistra, poi Calhanoglu che si gioca il posto con Kokcu per la posizione centrale lasciando a Burak Yilmaz il ruolo di prima punta.

