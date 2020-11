Diretta/ Germania Ucraina (Nations League) streaming video tv: tedeschi alle strette

DIRETTA GERMANIA UCRAINA: MAL DI PAREGGIO?

Germania Ucraina, sabato 14 novembre 2020 alle ore 20.45 presso la Red Bull Arena di Lipsia, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Tedeschi alle strette in una Nations League che ha fatto registrare per la Nazionale di Low molti pareggi, due volte contro la Svizzera e una contro la Spagna. L’unico match vinto dalla nazionale teutonica è stato finora proprio quello in casa dell’Ucraina, match d’andata vinto 1-2 dalla Germania. Per ottenere il primo posto nel girone i tedeschi non potranno però permettersi altri passi falsi, anche se l’Ucraina di Shevchenko affianca gli avversari di turno a quota 6 punti in classifica nel girone. In particolare l’ultima sfida disputata in Nations League ha visto l’Ucraina compiere una grande impresa, battendo di misura la Spagna e rimettendo di fatto in bilico i destini del girone, facendo anche fronte a un’emergenza assenze che aveva investito la Nazionale allenata da Sheva il mese scorso.

DIRETTA GERMANIA UCRAINA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Ucraina non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non sono previste messe in onda per questo ciclo di amichevoli, e dunque non sarà possibile assistere a questa partita nemmeno con una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili del caso si potrà però usufruire degli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione, liberamente, sui social network: consigliamo in particolare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UCRAINA

Le probabili formazioni di Germania Ucraina, sfida che andrà in scena presso la Red Bull Arena di Lipsia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Joachim Low con un 3-4-1-2: Neuer, Ginter, Sule, Rudiger, Klostermann, Kimmich, Kroos, Halstenberg, Goretzka, Draxler, Gnabry. Gli ospiti guidati in panchina da Andriy Shevchenko schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol, Malinkovskyi, Sydorchuk, Kovalenko, Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Germania Ucraina secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa tedeschi partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1.33, mentre poi si sale già a quota 5.00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 9.00 volte la posta in palio in caso di successo degli ucraini per chi avrà puntato sul segno 2.



