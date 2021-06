Diretta Germania Ungheria/ Streaming video tv: Loew favorito (Euro 2020)

Germania Ungheria, in diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 23 giugno 2021, per la terza e decisiva giornata del girone F degli Europei 2020. Tutto è ancora aperto e questo basterebbe quindi per descrivere l’importanza della diretta di Germania Ungheria: di sicuro i padroni di casa tedeschi si sono rilanciati alla grande con la vittoria sul Portogallo nella seconda giornata, che ha raddrizzato la situazione dopo la sconfitta all’esordio contro la Francia. Joachim Loew adesso è padrone del suo destino: la Germania sarà a posto con una vittoria e dovrebbe passare anche con un pareggio, anche se in questa seconda ipotesi ricomincerebbero i dubbi sulla reale forza della Nazionale tedesca. L’Ungheria di Marco Rossi invece ha ancora speranze e già questa è una notizia nel girone di ferro: i magiari hanno ceduto solo nel finale contro il Portogallo e poi hanno bloccato la Francia, facendo così una eccellente figura. Certo, per andare avanti servirebbe il ‘miracolo’ di una vittoria a Monaco: potrà succedere oppure Germania Ungheria ci darà il verdetto più prevedibile?

DIRETTA SVEZIA POLONIA/ Video streaming tv: la ricchissima tradizione del match

DIRETTA GERMANIA UNGHERIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Ungheria sarà riservata esclusivamente agli abbonati della piattaforma satellitare di Sky Sport, perché questa partita non sarà garantita anche in chiaro sulla Rai. Di conseguenza, anche la possibilità della diretta streaming video sarà garantita esclusivamente agli abbonati tramite il servizio Sky Go.

DIRETTA SLOVACCHIA SPAGNA/ Video streaming tv: Roja favorita nello storico

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA

Scopriamo adesso insieme qualche informazione sulle probabili formazioni di Germania Ungheria. Loew si affiderà al consueto 3-4-3 e in attacco dovremmo vedere il tridente composto da Sané, Gnabry falso nove e Havertz, anche perché Muller sarà assente per infortunio. A centrocampo Kimmich e il protagonista di sabato Gosens agiranno sulle due fasce, con Kroos e Goretzka (al debutto da titolare nel torneo) a formare invece la coppia centrale. Davanti al portiere Neuer agiranno invece Ginter, Halstenberg e Rüdiger, che formeranno la difesa a tre considerati anche i problemi fisici che stanno tormentando pure Hummels. Marco Rossi punterà invece sul 3-5-2 per la sua Ungheria. Fra i pali Gulacsi; davanti a lui Botka, Orban e Attila Szalai comporranno la linea a tre difensiva; Lovrencsics e Fiola dovrebbero essere i due esterni, mentre nel cuore del centrocampo Schäfer dovrebbe prevalere su Nego per affiancare Nagy e Kleinherisler. Il tandem offensivo dovrebbe infine vedere titolari Nikolic e Sallai.

RISULTATI EUROPEI 2020, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Francia salva ma... Live score

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Germania Ungheria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Non stupisce osservare che sono naturalmente favoriti i padroni di casa: il segno 1 per la vittoria della Germania è quotato a 1,18, mentre poi si sale già a quota 7,50 in caso di pareggio (segno X) e fino a 15,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dell’Ungheria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA