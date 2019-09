Diretta Getafe Barcellona/ Streaming video DAZN: Messi assente oggi (Liga)

Getafe Barcellona, in diretta dallo stadio Coliseum Alfonso Pérez naturalmente di Getafe, è la partita in programma alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, sabato 28 settembre 2019, per la settima giornata della Liga spagnola 2019-2020. L’attesa è grande per Getafe Barcellona, perché i blaugrana di Ernesto Valverde stanno facendo molta fatica in trasferta in questo inizio di stagione, con la sconfitta di Granada come punto più basso. Il successo contro il Villarreal nel turno infrasettimanale ha dato respiro in classifica per il Barcellona, che però adesso ha assolutamente bisogno di tornare alla vittoria anche in trasferta se vuole puntare a confermare il titolo di campione di Spagna. Il Getafe invece spera di dare un’altra delusione all’illustre avversario, sarebbero punti molto pesanti in classifica per una piccola della Liga spagnola.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Getafe Barcellona non sarà disponibile sui canali tradizionali: come gli appassionati infatti sanno bene, la Liga spagnola è una esclusiva della piattaforma DAZN in diretta streaming video per i propri abbonati, che potranno dunque oggi seguire questa affascinante partita.

PROBABILI FORMAZIONI GETAFE BARCELLONA

Nelle probabili formazioni di Getafe Barcellona spicca naturalmente l’assenza di Leo Messi, che si è fatto male nella partita infrasettimanale contro il Villarreal. Ernesto Valverde ha tanti grandi nomi in attacco, da Suarez e Dembelè fino al nuovo acquisto Griezmann e al talento emergente Ansu Fati, ma a questo punto serve grande cautela, anche pensando al successivo impegno in Champions League contro l’Inter. Proprio in ottica turnover, ecco che a centrocampo potrebbero tornare titolari De Jong e Vidal, che non sono stati fra gli undici titolari martedì. Il Getafe d’altronde ha avuto un giorno in meno di riposo (ha giocato mercoledì a Valencia) e di certo la rosa non è paragonabile a quella del Barcellona, di conseguenza per José Bordalás potrebbe essere ancora più difficile fare la formazione per oggi.



