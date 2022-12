Diretta/ Ghana Uruguay, streaming video tv: scontro diretto (Mondiali 2022)

DIRETTA GHANA URUGUAY: 3 PUNTI OBBLIGATORI PER TUTTI!

Ghana Uruguay è in diretta dall’Al Janoub Stadium di Al Wakrah: alle ore 16:00 di venerdì 2 dicembre 2022 si gioca la terza e ultima partita nel gruppo H dei Mondiali 2022, girone completato da Corea del Sud e Portogallo. Uno scontro diretto per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, in palio punti pesantissimi.

Il Ghana è a quota 3 punti, mentre l’Uruguay è a quota 1 punto, rispettivamente con una differenza reti di 0 e -2. Il Portogallo è già qualificato con 6 punti (+3), mentre la Corea del Sud è a 1 punto (-1). Il Ghana ha bisogno di una vittoria per ottenere la qualificazione matematica, mentre l’Uruguay deve vincere e sperare di avere una differenza reti migliore della Corea del Sud in caso di vittoria degli asiatici contro i lusitani.

GHANA URUGUAY STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ghana Uruguay sarà affidata alla televisione di stato: come noto l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i Mondiali 2022, e nello specifico questa partita sarà visibile su Rai Sport. In assenza di un televisore, potrete comunque assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA GHANA URUGUAY STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI GHANA URUGUAY

Allenatori alle prese con gli ultimi ballottaggi del caso, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Ghana Uruguay. Partiamo dalla compagine africana, in campo con il 4-2-3-1: Ati-Zigi, Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah, Partey, Abdul Samed, Kudus, Ayew, Ayew, Williams. Passiamo adesso alla compagine sudamericana, schierata con il 3-5-2: Rochet, Varela, Gimenez, Godin, Coates, Olivera, Valverde, Bentancur, Vecino, Nunez, Cavani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ghana Uruguay vedono favorita la compagine sudamericana. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie all’agenzia Eurobet: la vittoria del Ghana è a 4,90, il pareggio è a 3,75, mentre il successo dell’Uruguay è a 1,73. Non si profila una gara ricca di reti: Under 2,5 a 1,78 e Over 2,5 a 1,93. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,83 e 1,87.

