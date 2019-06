Diretta Giamaica Australia/ Streaming video e tv: le oceaniche ci credono (Mondiali)

Giamaica Australia sarà diretta dall’arbitro ungherese Katalin Kulcsar: alle ore 21:00 di martedì 18 giugno, presso lo Stade des Alpes di Grenoble, si gioca la partita valida per la terza e ultima giornata nel gruppo C ai Mondiali di calcio femminile 2019. La nazionale caraibica è già eliminata, avendo perso entrambe le partite disputate: adesso giocherà semplicemente per provare a mettere il primo, storico punto in cascina in una fase finale e magari anche tornare a casa avendo segnato un gol. Per l’Australia invece questa sfida è fondamentale: dopo aver perso contro l’Italia, le oceaniche hanno rimontato un Brasile che si era portato sul 2-0, lo hanno agganciato in classifica e adesso potrebbero addirittura vincere il girone per differenza reti, anche se eventualmente avranno bisogno di una goleada a fronte di una vittoria delle verdeoro contro la nostra nazionale. Noi ci mettiamo in attesa della diretta di Giamaica Australia che comincia ormai tra poche ore; nel frattempo possiamo fare una breve analisi di quelle che saranno le scelte dei due Commissari Tecnici nella lettura delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giamaica Australia sarà trasmessa come sempre sulla televisione satellitare: dovrete andare su Sky Sport Football (203) per assistere alla partita, con la possibilità di seguirla in diretta streaming video avvalendovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il servizio è disponibile per tutti i clienti Sky, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI GIAMAICA AUSTRALIA

Hue Menzies dovrebbe affrontare Giamaica Australia con il 4-4-2: Schneider in porta, Plummer e Allyson Swaby i centrali della difesa che verrà completata da Campbell e Blackwood schierate sulle fasce. Qui, verranno formate delle ideali catene con Adamolekun e Asher; in mezzo al campo dovrebbero giocare ancora Solaun e Chantelle Swaby, davanti invece la certezza è rappresentata da Kadhija Shaw con Sweatman che si gioca il posto di seconda punta con Mireya Grey, ma dà la sensazione di partire favorita. E’ un 4-3-3 per l’Australia di Ante Milicic: Kennedy e Catley si piazzano a protezione del portiere Williams, Carpenter e Kellond-Knight sono i due terzini con Yallop e Logarzo che invece giocheranno in qualità di interni ai lati di Van Egmond, il regista della squadra che avrà anche il compito di raccordare i reparti. Gielnki e Foord sembrano essere favorite per completare il tridente offensivo che avrà ovviamente, come punto di riferimento, il capitano Sam Kerr.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Giamaica Australia avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker ovviamente le oceaniche sono nettamente favorite, ed è davvero clamoroso notare come il segno 1 per la vittoria della nazionale giamaicana valga addirittura 50,00 volte la somma messa sul piatto. L’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare 14,00 volte la posta, mentre siamo a un “banale” 1,02 per l’ipotesi del successo dell’Australia, per il quale dovrete scommettere sul segno 2.



