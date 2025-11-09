Diretta Giana Erminio Albinoleffe streaming, video, tv: quote e probabili formazioni da Gorgonzola per la tredicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone A

DIRETTA GIANA ERMINIO ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Lavagna alla mano per capire quali saranno le statistiche più preponderanti nella diretta di Giana Erminio Albinoleffe, in questo modo capiremo chi riuscirà a portare a casa i tre punti in maniera scientifica. La Giana Erminio conferma la propria identità compatta: 49% di possesso, 1,4 xG, 0,9 xGA, e un baricentro basso (recupero palla a 35 metri). Il 61% delle azioni offensive nasce da palle lunghe o seconde giocate, con un rendimento alto su palla inattiva (42% dei gol da fermo).

L’Albinoleffe gioca un calcio più pulito e tecnico: 57% di possesso, 1,8 xG, 1,6 xA, e una precisione di passaggio dell’86%. Il 68% delle azioni pericolose nasce dal corridoio sinistro, ma la squadra subisce qualcosa nelle ripartenze (1,2 xGA, 38% dei gol concessi in transizione). A livello atletico, equilibrio (10,7 km per giocatore), ma più duelli vinti dalla Giana (54% contro 49%). Numeri davvero interessanti non c’è che dire, adesso via al commento live della diretta di Giana Erminio Albinoleffe, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GIANA ERMINIO ALBINOLEFFE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il canale da selezionare per vedere la diretta Giana Erminio Albinoleffe con un abbonamento a Sky è Sky Sport 255. Se vorrete potrete anche seguire la gara in streaming attraverso l’applicazione di Sky Go. La sfida è disponibile pure per gli iscritti a Now.

GIANA ERMINIO ALBINOLEFFE, SCONTRO DIRETTO IN CLASSIFICA

Si scende in campo domenica 9 novembre 2025 dalle ore 17:30 per la diretta Giana Erminio Albinoleffe. Presso lo Stadio Città di Gorgonzola è in programma l’ennesimo derby lombardo del girone A della Serie C 2025/2026 fra due compagini che stanno un po’ faticando se si pensa a quanto visto nelle ultime partite disputate in campionato.

La Giana, dopo aver pareggiato per quattro volte consecutive, è reduce dalla sconfitta patita per 2 a 1 in trasferta contro la capolista Vicenza. I biancazzurri hanno quindi fermato la loro corsa a quota dodici punti, come anche il Novara, in quattordicesima posizione e dunque ad appena una lunghezza di distacco dalla zona retrocessione.

La Virtus Verona insegue appunto entrambe le compagini dalla prima casella valida per i playout e pure l’Arzignano Valchiampo ed il Lumezzane osserano la situazione con grande interesse sperando nel sorpasso o nell’aggancio già a partire da questo tredicesimo turno che si completerà domani con Salernitana-Crotone del girone C.

I Seriani stanno però andando addirittura peggio dei Ragazzi della Martesana sebbene si trovino anch’essi a dodici punti come spiegato in precedenza. I blucelesti hanno ottenuto ben quattro KO consecutivi, l’ultimo dei quali ad opera dell’Inter Under 23 per 3 a 1 e fra le mura amiche e c’è parecchia voglia di riassaporare un successo al più presto possibile.

GIANA ERMINIO ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Albinoleffe: sarà 3-5-2 dall’inizio per gli uomini di mister Josè Espinal con Zenti, Previtali, Alborghetti, Piazza, Lamesta, Pinto, Marotta, Berretta, Nucifero, Akammadu e Gabbiani. Il tecnico Lopez disporrà i suoi giocatori in campo dall’inizio usando pure lui il modulo 3-5-2 con Facchetti, Sottini, Baroni, Potop, Gusu, Parlati, Lupinetti, Mandelli, Ambrosini, Sali e De Paoli.

GIANA ERMINIO ALBINOLEFFE, LE QUOTE

Le quote di Betsson sorridono ai padroni di casa per l’esito finale della diretta Giana Erminio Albinoleffe. L’agenzia di scommesse sportive offre infatti il successo della Giana a 2.00 mentre gli ospiti hanno qualche chances in più di pareggiare, con il segno x pagato a 3.30, piuttosto che di tornare a casa loro con i tre punti in tasca, ricordando che il 2 è quotato a 3.50.