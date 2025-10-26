Diretta Giana Erminio Alcione Milano streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C.

DIRETTA GIANA ERMINIO ALCIONE MILANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo adesso qualche riferimento statistico alla diretta di Giana Erminio Alcione Milano, in questo modo capiremo chi tra queste due realtà avrà più possibilità di portare a casa i tre punti che in questo momento della stagione servono come il pane. La Giana Erminio si conferma una delle formazioni più ordinate del girone: 56% di possesso medio, 1,6 xG e 1,4 xA, con il 77% delle azioni pericolose sviluppate dal lato sinistro. È anche una delle squadre più corrette del campionato (1,5 ammonizioni di media) e concede pochissimo in area (solo 3,2 tiri nello specchio subiti a partita).

L’Alcione Milano, invece, gioca un calcio più diretto e verticale: 46% di possesso, ma 1,8 xG e 6,9 tocchi medi in area avversaria. È la squadra che segna di più su transizione breve – 42% dei gol nati da recuperi oltre la metà campo – e che vince più contrasti offensivi (58%). La Giana tende a segnare a inizio ripresa (47% dei gol tra il 45’ e il 65’), l’Alcione nei finali (39% dopo l’80’). Una partita che promette equilibrio e contrasti di ritmo: controllo e pazienza contro energia e verticalità. Ora via al commento live della diretta di Giana Erminio Alcione Milano, si cominicia! (agg. Gianmarco Mannara)

COME VEDERE LA DIRETTA GIANA ERMINIO ALCIONE MILANO IN STREAMING VIDEO TV

Consueto appuntamento sui canali di Sky Sport per la diretta tv di Giana Erminio Alcione Milano, mentre la diretta streaming video sarà appannaggio di Now Tv.

UN BEL DERBY!

Ci apprestiamo a vivere la diretta Giana Erminio Alcione Milano che si gioca alle ore 17:30 di domenica 26 ottobre, ed è valida per l’undicesima giornata nel girone A di Serie C 2025-2026: a Gorgonzola è tempo di derby nel capoluogo lombardo, con gli arancioni che ci arrivano con una classifica migliore.

Tuttavia l’Alcione Milano ha perso la sua ultima partita, quella casalinga contro l’Inter U23: avrebbe potuto allungare su una diretta concorrente per la fase nazionale dei playoff e invece è stata scavalcata dai giovani nerazzurri, nonostante questo rimane una stagione più che positiva per questa piccola realtà.

La Giana Erminio non ha perso nelle ultime due giornate, ma non ha nemmeno segnato: i problemi offensivi ci sono tutti ma se non altro la squadra ha blindato la sua difesa, e nelle ultime quattro giornate è rimasta imbattuta vincendo l’unica partita in cui ha segnato, e avvicinando la zona playoff.

Possiamo quindi dire che la diretta Giana Erminio Alcione Milano potrebbe portare in dote un bello spettacolo, è sicuramente quello che ci auguriamo nell’andare a seguire questa partita di cui al momento presentiamo le scelte di campo da parte dei due allenatori, con la lettura delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO ALCIONE MILANO

Anche per la diretta Giana Erminio Alcione Milano Vinicio Espinal punta sul 3-5-2, e non dovrebbe cambiare una difesa che davanti a Zenti si dispone con Piazza, Alborghetti e Nucifero; a centrocampo la regia è quella di Berretta, sulle mezzali dovrebbero operare ancora Lamesta e Matteo Marotta con Pinto che può sperare in una maglia, sulle corsie esterne invece ecco Previtali e Ruffini con Alessandro Albertini e Vincenzo Vitalle come principali alternative, Capelli invece può entrare in ballottaggio per il tandem avanzato con Akammadu, Gabbiani e Lischetti, giocheranno solo due tra questi.

Modulo a rombo per Giovanni Cusatis, che rispetto alla sconfitta di nove giorni fa può inserire Michele Marconi in attacco: con lui Morselli o Samele ma anche un Invernizzi che cambierebbe spartito se non giocherà sulla trequarti (dove Pitou è favorito), in mezzo ecco Emerick Lopes come opzione per Bright o Galli, con Renault che viaggia verso la conferma, anche Lanzi può essere una soluzione in cabina di regia e poi abbiamo una difesa con Ciappellano e Giorgeschi che dovrebbero essere i centrali, Pirola terzino destro e Scuderi piazzato sulla corsia sinistra con Agazzi che ancora una volta sarà il portiere.

QUOTE E PRONOSTICO GIANA ERMINIO ALCIONE MILANO

Nella diretta Giana Erminio Alcione Milano la squadra favorita per la vittoria è quella di casa, in realtà comunque con poco margine sugli ospiti perché la differenza tra le due vittorie (segno 1 e segno 2) è inferiore al punto, parliamo di 2,30 e 3,00 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto. Il segno X è quello che regola l’eventualità del pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una somma che corrisponde a 3,10 volte l’ammontare della vostra giocata.