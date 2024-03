DIRETTA/ Giana Erminio Alessandria video streaming tv: che equilibrio in passato! (Serie C, 23 marzo 2024)

GIANA ERMINIO ALESSANDRIA: TESTA A TESTA

La diretta Giana Erminio Alessandria sta per andare in scena per la sedicesima volta. Nei 15 testa a testa c’è un perfetto equilibrio composto da 5 vittorie della Giana, 5 per l’Alessandria e 5 pareggi. Le due squadre si sono sempre affrontate in Lega Pro/Serie C, a differenza di due precedenti di Coppa.

Nel 2016, secondo turno di Coppa Lega Pro con la vittoria ai supplementari della Giana Erminio e nel primo turno di Coppa Italia del 2018 ancora con un successo dei lombardia. L’ultima vittoria dei piemontesi è del 2019 e corrisponde con la partita con lo scarto maggiore tra le due squadre ovvero 4-0. La gara invece con più gol è del 2017 quando finì 4-2 per la Giana Erminio. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

GIANA ERMINIO ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Giana Erminio Alessandria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giana Erminio Alessandria e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Giana Erminio Alessandria, in diretta sabato 23 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. La Giana Erminio si trova in una fase molto positiva, attestandosi al settimo posto in classifica con 40 punti dopo l’ultimo pari con la Virtus Verona. Nonostante questo, la squadra rimane con i piedi per terra, mantenendo l’obiettivo dei play off sempre nel mirino. Questo risultato è particolarmente significativo per una squadra che è appena stata promossa dalla Serie D e ha affrontato la stagione con grande determinazione. Ora, l’obiettivo è quello di ottenere il settimo risultato utile consecutivo contro l’Alessandria, attualmente fanalino di coda.

Dall’altra parte, l’Alessandria sta attraversando un periodo di grande difficoltà, trovandosi all’ultimo posto in classifica con soli 18 punti. La situazione è stata ulteriormente complicata dal cambio di allenatore, con Marco Banchini che è stato esonerato dopo la sconfitta contro il Renate. Il suo vice, Jonatan Binotto, è stato chiamato a sostituirlo e ha ora il compito difficile di guidare la squadra attraverso la lotta per la salvezza, mirando almeno ai play out.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Alessandria, match che andrà in scena allo stadio Città di Gorgonzola. Per la Giana Erminio, Andrea Chiappella schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zacchi, Minotti, Ferrante, Groppelli, Caferri, Marotta, Lamesta, Pinto, Franzoni, Maguette Fall, Mbarick Fall. Risponderà l’Alessandria allenata da Jonatan Binotto con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Spurio, Ciancio, Rota, Gega, Fiumanò, Pellegrini, Sepe, Nichetti, Mastelli, Nunzella, Siafà.

GIANA ERMINIO ALESSANDRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giana Erminio Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Giana Erminio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











