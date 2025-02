DIRETTA GIANA ERMINIO ATALANTA U23: DOPO LA FINALE CONQUISTATA

La diretta Giana Erminio Atalanta U23 si gioca alle ore 17:30 di domenica 16 febbraio e, nella 27^ giornata di Serie C 2024-2025, mette a confronto due squadre il cui rendimento attuale non potrebbe essere più distante. La Giana Erminio sta volando: tre vittorie consecutive in campionato (tra cui quella contro la Feralpisalò) cui si è aggiunta la qualificazione alla finale di Coppa Italia battendo il Caldiero Terme in trasferta, dunque un momento straordinario per la squadra di Gorgonzola che ha cementato la sua posizione nella griglia dei playoff ed è in grande rimonta.

Rimane 4 punti più su l’Atalanta U23, che però è in crisi profonda: la giovane Dea si sta ancora giocando l’accesso alla fase nazionale della post season ma intanto ha perso le ultime tre partite, recentemente è stata scavalcata dall’Albinoleffe e ora deve fare i conti con Trento e Alcione Milano ma, come detto, con la stessa avversaria di oggi che sogna il colpo grosso nella diretta Giana Erminio Atalanta U23, di cui ora possiamo brevemente studiare le scelte di campo andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni.

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE GIANA ERMINIO ATALANTA U23

Per quanto riguarda la diretta tv di Giana Erminio Atalanta U23, l’appuntamento è sempre sui canali di Sky Sport in abbonamento e sulla piattaforma Now Tv per la diretta streaming video.

LE PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO ATALANTA U23

Nella diretta Giana Erminio Atalanta U23 Andrea Chiappella deve rinunciare allo squalificato Scaringi: a giocare in difesa torna dunque Ferri, presumibilmente con Alborghetti e Colombara confermati a protezione di Mangiapoco, mentre i mezzo al campo possiamo puntare su Nichetti e Matteo Marotta che avranno come compagnia sugli esterni Buzzi e Capelli, che dovrebbero tornare titolari come il bomber Stuckler in attacco, quest’ultimo supportato dai due trequartisti Lamesta e uno tra Martin Montipò e Avinci che sono in ballottaggio.

Francesco Modesto dovrebbe invece tornare ad avere a disposizione Vanja Vlahovic, 16 gol in campionato: lui o Henry Camara davanti, alle spalle invece i due trequartisti possono uscire dal balottaggio tra Vavassori, Artesani e Ghislandi con quest’ultimo che può agire anche a destra (se la vede con Bergonzi e Soppy), sull’altro versante ecco Bernasconi con una zona mediana che viene invece formata da Mencaraglia e Gyabuaa. In difesa spazio a Ceresoli, Del Lungo e Navarro (o Berto) che si piazzano davanti a Pardel, confermato in porta.

QUOTE E PRONOSTICO GIANA ERMINIO ATALANTA U23

Per quanto riguarda le quote Snai fornite sulla diretta Giana Erminio Atalanta U23, il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi garantirebbe una vincita pari a 2,35 volte quanto messo sul piatto; il segno X che regola il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,20 volte la giocata e infine ecco il segno 2 per il successo degli orobici, con valore equivalente a 2,70 volte la posta in palio.