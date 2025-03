DIRETTA GIANA ERMINIO CALDIERO TERME, SI VA A CACCIA DEL SUCCESSO

In campo giovedì 13 marzo 2025 alle ore 18:30 con la diretta Giana Erminio Caldiero Terme. Presso lo Stadio Città di Gorgonzola i lombardi proveranno ad avere ragione dei veneti confermando il proprio piazzamento in zona playoff, finora ottenuto con i loro quarantatre punti racimolati. I biancazzurri, settimi nella classifica del girone A, hanno sconfitto in trasferta nel weekend una concorrente come il Novara, scavalcandola in graduatoria, ed ora puntano a migliorarsi ulteriormente per terminare la stagione il più in alto possibile.

I gialloverdi hanno invece ben altri problemi essendo penultimi con appena ventidue punti, davanti solamente all’Union Clodiense. Per uscire dalla zona retrocessione ed agganciare la prima squadra fuori pericolo sono necessari almeno dodici punti che sembrano difficili da raggiungere nonostante i due recenti pareggi consecutivi maturati contro la Pro Patria prima ed il Renate poi. Una situazione quasi disperata per i termali che dovranno lottare con tutte le loro forze da qui alla fine.

DIRETTA GIANA ERMINIO CALDIERO TERME INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Potrai vedere la diretta Giana Erminio Caldiero Terme in televisione sul canale Sky Sport 257 se sei abbonato a Sky. In streaming la sfida sarà visibile sull’applicazione Sky Go ed anche gli abbonati a Now potranno seguire il match attraverso Now Tv.

GIANA ERMINIO CALDIERO TERME, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ragionando sulle probabili formazioni della diretta Giana Erminio Caldiero Terme ci aspetticamo che mister Andrea Chiappella schieri i padroni di casa usando il 4-2-3-1 con Mangiapoco, Previtali, Ferri, Scaringi, Caferri, Nichetti, Marotta, Lamesta, De Maria, Capelli e Stuckler dall’inizio. L’avvio del match per gli uomini di mister Soave dovrebbe essere invece impostato secondo un 3-4-2-1 con Crespi, Pelagatti, Mazzolo, Nessi, Florio, Filiciotto, Gattoni, Pelamatti, Marras, Fasan e Cazzardori.

GIANA ERMINIO CALDIERO TERME, LE QUOTE

Le quote proposte per l’esito finale della diretta Giana Erminio Caldiero Terme sembrano indicare una partita a senso unico e dall’esito abbastanza scontato. I bookmakers come ad esempio Snai credono fermamente nella vittoria dei lombardi indicando infatti il segno 1 a 1.50. Il pareggio è una soluzione molto suggestiva con l’x pagato a 3.75 mentre il 5.75 con cui viene pagato il 2 sottolinea come i gialloverdi dovrebbero avere parecchi problemi nell’aggiudicarsi i tre punti in palio.