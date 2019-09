Diretta Giana Erminio Carrarese/ Streaming video Rai: posticipo delicato (Serie C)

Giana Erminio Carrarese, diretta dall’arbitro Giampiero Miele della sezione Aia di Nola, è la partita valida come posticipo della quinta giornata del girone A di Serie C. L’appuntamento con questo incontro è fissato per le ore 18.00 di oggi pomeriggio, lunedì 23 settembre 2019, presso lo stadio Comunale di Gorgonzola (Milano). Si arriva a Giana Erminio Carrarese con situazioni di classifica piuttosto differenti per le due formazioni, dal momento che i lombardi hanno raccolto appena un punto mentre i toscani sono già a quota sette. La Giana Erminio infatti è partita malissimo, anche se settimana scorsa finalmente ha mosso la propria classifica pareggiando per 1-1 sul campo del Gozzano; la Carrarese invece è reduce dalla vittoria per 2-1 sulla Pistoiese in uno dei tanti derby toscani del gruppo. Gli obiettivi dunque sono già abbastanza diversi, ma ugualmente importanti: che cosa potrà succedere oggi?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Carrarese sarà disponibile su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, essendo il posticipo del lunedì. La diretta streaming video di conseguenza sarà doppia, sia tramite Rai Play sia su ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO CARRARESE

Vediamo adesso che cosa ci potrebbero riservare le probabili formazioni per Giana Erminio Carrarese. I padroni di casa di Riccardo Maspero potrebbero scendere in campo con il modulo 3-4-1-2 e i seguenti titolari: Leoni in porta; difesa a tre con Solerio, Perico e Pirola; nei quattro di centrocampo Sosio, Pinto, Remedi e Otelè; Piccoli come trequartista in appoggio alla coppia di attaccanti Perna e Mutton. La replica della Carrarese allenata da Silvio Baldini invece ci potrebbe offrire i toscani schierati con questo 4-2-3-1: Forte in porta; difensori Ciancio, Tedeschi, Murolo e Mignanelli; coppia mediana composta da Damiani e Pasciuti, sulla trequarti invece dovrebbero agire Valente, Bentivegna e Foresta in appoggio al centravanti Infantino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Giana Erminio Carrarese. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai indicano favoriti gli ospiti, nonostante il fattore campo. Il segno 2 infatti è quotato a 2,40, si sale poi a 3,00 in caso di pareggio e dunque segno X ed infine il segno 1 varrebbe 3,05 volte la posta in palio per chi avrà creduto nella prima vittoria stagionale della Giana Erminio.



