Diretta/ Giana Erminio Como (Serie A) streaming video tv: i lariani sognano

DIRETTA GIANA ERMINIO COMO: UN DERBY CHE SORRIDE AI COMASCHI…

Giana Erminio Como, sabato 24 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo quattro punti in due partite il club di Gorgonzola è incappato in una nuova sconfitta nel secondo turno infrasettimanale stagionale. Il Giana Erminio ha infatti perso di misura contro la matricola Pro Sesto, perdendo l’occasione di compiere un balzo in classifica, lontano dalle zone più calde. Arriva in casa del Giana un Como che ha iniziato a sognare, con l’importante vittoria sul campo della Lucchese che ha permesso ai lariani di cancellare il pesante rovescio interno nel derby contro il Lecco. Risultato davvero importante quello di Lucca, considerando che il precedente ko era stato finora l’unico nel cammino di un Como che a quota 9 punti, con sole quattro partite però fin qui disputate, può sicuramente ambire all’alta classifica, a patto di dare un segnale di continuità anche in questo nuovo derby lombardo.

DIRETTA GIANA ERMINIO COMO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Giana Erminio Como, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO COMO

Le probabili formazioni di Giana Erminio Como, sfida che andrà in scena presso lo stadio Città di Gorgonzola. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Cesare Albé con un 3-5-2: Acerbis; Perico, Pirola, Montesano; Barazzetta, Palazzolo, Pinto, Greselin, De Maria; Ferrario, Perna. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Banchini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Facchin; Bovolon, Crescenzi, Agyakwa; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Dkidak; Terrani; Ferrari, Gabrielloni.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Giana Erminio Como secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa di Gorgonzola partono sfavoriti e infatti il segno 1 è quotato a 4,25, mentre poi si scende già a quota 3,35 per il segno X in caso di pareggio e fino a 2,15 volte la posta in palio in caso di successo dei lariani per chi avrà puntato sul segno 2.



