DIRETTA GIANA ERMINIO FERALPISALÒ: DIANA VUOLE CONSOLIDARE IL TERZO POSTO

La domenica della venticinquesima giornata del Girone A di Serie C si chiude con la diretta Giana Erminio Feralpisalò in campo alle 17,30 del 2 febbraio 2025. L’incrocio metterà di fronte due realtà lombarde che divise da 15 punti in classifica.

La Giana Erminio di Chiappella è a quota 30 punti al dodicesimo posto in classifica e arriva da tre partite da imbattuta. Meglio la Feralpisalò che è terza con 45 punti anche dopo la sconfitta casalinga contro la Pergolettese nell’ultimo turno.

DIRETTA GIANA ERMINIO FERALPISALÒ, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Giana Erminio Feralpisalò andrà in onda sui canali di Sky per la tv o su ipad e iphone tramite lo streaming video di NOW TV e Sky GO.

GIANA ERMINIO FERALPISALÒ, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo della diretta, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni in vista di questa partita. La Giana Erminio di Chiappella giocherà con un 4-4-2 con Previtali, Scaringi, Ferri e Alborghetti a difendere la porta di Mangiapoco. Pala e Caferri saranno i due esterni a supporto delle punte che dovrebbero essere Stuckler e Lamesta.

Giocherà a tre, invece, la Feralpisalò di Diana che dovrà fare a meno dello squalificato Pasini in una difesa a che verrà quindi formata da Cabianca, Luciani e Rizzo davanti alla porta di Liverani. Vesentini e Boci saranno i due esterni di centrocampo a sostegno del tridente formato da Molfetta, Dubickas e Cavuoti.

GIANA ERMINIO FERALPISALÒ, LE QUOTE

Leggiamo insieme per la diretta Giana Erminio Feralpisalò le quote fornite dall’agenzia Snai, secondo cui il segno 1 è quotato 4,25, dunque favoriti i Leoni del Garda con una quota da 1,83 sul segno 2 per il loro successo, infine ecco il pareggio che vale 3,10 volte quello che sarà stato l’importo investito.