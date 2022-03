Diretta/ Giana Erminio Feralpisalò streaming video tv. Leoni in rilancio (Serie C)

Giana Erminio Feralpisalò, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Città di Gorgonzola sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Leoni del Garda in rilancio dopo l’ultima vittoria interna contro la Triestina ma anche alle prese con la necessità di cambiare passo dopo il rendimento altalenante delle ultime settimane, nelle ultime sette giornate per la squadra allenata da Vecchi si è alternata puntualmente una vittoria a una sconfitta.

La Giana Erminio è reduce da una goleada subita sul campo della Pro Patria che l’ha lasciata da sola a fondo classifica, a -1 dal Legnago Salus penultimo e a -3 dalla Pergolettese terzultima. Il club di Gorgonzola non vince in campionato da sette giornate, dal 2-0 interno alla Juventus U23 del 5 febbraio scorso. All’andata Feralpisalò vincente 1-0 grazie a un gol di Guidetti al 96′, ultimo precedente in casa della Giana datato primo dicembre 2018, i Leoni del Garda si imposero in trasferta col punteggio di 2-4.

DIRETTA GIANA ERMINIO FERALPISALO’ STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Feralpisalò è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO FERALPISALO’

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Città di Gorgonzola. Per la Giana Erminio, Matteo Contini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zanellati; Perico, Bonalumi, Carminati, Magri; Palazzolo, Panatti, Ferrari; Tremolada, Corti A., Vono. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Liverani; Pisano, Salines, Bacchetti, Corrado; Guidetti, Balestrero, Carraro; Corradi; Luppi, Guerra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giana Erminio Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Giana Erminio con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.









