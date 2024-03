DIRETTA/ Giana Erminio Fiorenzuola video streaming tv: ci sono appena 3 precedenti (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA GIANA ERMINIO FIORENZUOLA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Giana Erminio Fiorenzuola sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo i precedenti giocati tra queste due formazioni che risultano essere ben tre. Le due squadre si sono affrontate tra il 2021 e il 2023 con due vittorie per i padroni di casa ed un pareggio. Dunque Fiorenzuola mai vittoriosa contro il Giana Erminio. La prima sfida è terminata in pareggio grazie alle reti realizzate da Nelli e Palazzolo.

Due successi per il Giana Erminio che sono arrivati in entrambi i casi lontani dal campo di casa. La prima vittoria è datata 24 Aprile 2022 grazie ai due gol che portano la firma di Acella e Corti, quest’ultimo su calcio di rigore. Seconda vittoria, che è quella della gara di andata di questo campionato, con il risultato di 1-2 grazie ai gol firmati da Fall e Fumagalli. Per il Fiorenzuola rete quasi allo scadere di Anelli. (Marco Genduso)

GIANA ERMINIO FIORENZUOLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Giana Erminio Fiorenzuola sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Giana Erminio Fiorenzuola sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI IN DIFFICOLTA’

La diretta Giana Erminio Fiorenzuola, in programma sabato 30 marzo alle ore 18:30, racconta della 34esima giornata di Serie C Girone A. La Giana è in un ottimo periodo di forma essendo imbattuta da sette partite consecutive con le vittorie contro Pro Vercelli, Lumezzane, Padova e Alessandria più tre pareggi con Albinoleffe, Pro Sesto e Virtus Verona.

Il Fiorenzuola invece ha vinto solo due volte nelle ultime sette ovvero con l’Atalanta U23 per 2-1 e contro la Pro Patria per 3-1. Per il resto due pareggi per 1-1 con Virtus Verona e Vicenza più tre sconfitte contro Legnago, Triestina e Mantova. I rossoneri stanno lottando per non retrocedere con 34 punti mentre la Giana Erminio è in corsa per i playoff a quota 46.

GIANA ERMINIO FIORENZUOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Fiorenzuola vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Zacchi, difesa a quattro composta da Caferri, Minotti, Ferrante e Groppelli. In mediana Acella e Pinto con Lamesta, Franzoni e Messaggi dietro a Maguette Fall.

Replica il Fiorenzuola col 4-3-3. Tra i pali ci sarà Sorzi, retroguardia formata da Sussi, Bondioli, Potop e Maffei. Oneto e Musatti mezzali con Mora faro del centrocampo. In attacco tridente importante con D’Amico, Alberti e Morello.

GIANA ERMINIO FIORENZUOLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Giana Erminio Fiorenzuola danno favorita la squadra di casa a 1.88. Il pari secondo bet 365 è dato a 3.25 con il 2 fisso a 3.70.

L’Over 2.5 viene offerto a 2 contro l’1.69 del segno opposto alla stessa soglia. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.82 e 1.87.

