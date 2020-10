Diretta Giana Erminio Juventus U23/ Streaming video tv: sfida del girone A (Serie C)

Giana Erminio Juventus U23, partita che viene diretta dal signor Michele Di Cairano, si gioca alle ore 17:30 di sabato 3 ottobre ed è uno degli anticipi nella 2^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021. Una sfida del girone A che mette a confronto i lombardi, sconfitti all’esordio nel derby di Lecco, e i giovani bianconeri che per la terza stagione affrontano questo torneo e sono sempre più certi dei loro mezzi, reduci da un anno nel quale hanno fatto bene in campionato ma soprattutto hanno messo in bacheca la Coppa Italia di categoria. Partita con un 2-1 interno alla Pro Sesto, la squadra di Torino punta ora a fare il definitivo salto di qualità, anche se l’allenatore scelto (Andrea Pirlo) è andato al piano di sopra lasciando il gruppo nelle mani dell’ex tecnico della Primavera Lamberto Zauli. Per la Giana si tratterà di ottenere la salvezza magari senza passare dai playout; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Giana Erminio Juventus U23, aspettando la quale possiamo fare un’analisi sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

La diretta tv di Giana Erminio Juventus U23 non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con le partite di Serie C, ad eccezione di uno dei posticipi, è in esclusiva sul portale Eleven Sports che ancora una volta fornisce l’intero programma del campionato di terza divisione. Abbonandosi per la stagione o acquistando di volta in volta la singola gara, si potranno seguire gli eventi in diretta streaming video e dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

E’ vicino il momento di Giana Erminio Juventus U23: Cesare Albè studia un modulo ad albero di Natale con Ferrario prima punta, e alle sue spalle due trequartisti che potrebbero essere ancora Palazzolo e Rossini pur se D’Ausilio rimane in ballottaggio. A centrocampo è Pinto che si piazza come centrale di riferimento; ai suoi lati agiranno Daniele Dalla Bona e Greselin, in difesa avremo Perico e De Maria che giocheranno come terzini supportando i due centrali Stefano Marchetti e Montesano, schierati davanti al portiere Zanellati. Zauli gioca invece con il 3-4-2-1: squalificato il veterano Alcibiade, c’è Filippo Delli Carri a completare la difesa con Dragusin e Coccolo, il portiere sarà Israel con un centrocampo nel quale Peeters e Filippo Ranocchia giocano come interni, sulle corsie invece restano favoriti Di Pardo e Rosa. Sulla trequarti si candida Tongya, che dovrà vincere la concorrenza di Rafia e Correia; potrebbe comunque avere spazio così come Vrioni, che invece è in ballottaggio con Alejandro Marqués.

Il pronostico su Giana Erminio Juventus U23 è stato tracciato anche dall’agenzia Snai, secondo la quale la squadra favorita è quella ospite: il segno 2 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 2,45 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 2,85 che accompagna il segno 1 per il successo dei padroni di casa. Il pareggio, eventualità che come sempre viene regolata dal segno X, porta invece in dote una vincita corrispondente a 3,05 volte la giocata con questo bookmaker.



