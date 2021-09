Diretta/ Giana Erminio Lecco streaming video tv: derby lombardo (Serie C)

DIRETTA GIANA ERMINIO LECCO: RISULTATO INCERTO!

Giana Erminio Lecco, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby lombardo già importante tra due squadre che hanno già messo in mostra la voglia di dire la loro in questo campionato. Lo ha fatto la Giana Erminio che dopo aver esordito facendo bottino pieno contro la Pro Sesto ha pareggiato anche sul campo del Mantova, mostrando come il lavoro di Oscar Brevi in panchina, subentrato nella scorsa stagione, stia regalando sempre maggiore solidità alla squadra.

Anche il Lecco non è stato da meno, nel delicato cambio in panchina tra Gaetano D’Agostino e Mauro Zironelli i blucelesti si sono dimostrati saldi e determinati, e dopo la sconfitta a Vercelli all’esordio, contro quella che resta comunque una delle favorite nel girone, si sono riscattati calando il poker in casa contro il Legnago Salus. A Gorgonzola 1-1 nel precedente dello scorso anno, nelle ultime due stagioni il Lecco non ha mai battuto la Giana da quando entrambe le formazioni militano tra i professionisti.

DIRETTA GIANA ERMINIO LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Lecco non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO LECCO

Le probabili formazioni di Giana Erminio Lecco, match che andrà in scena allo stadio Città di Gorgonzola. Per la Giana Erminio, Oscar Brevi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zanellati; Magli, Bonalumi, Carminati; Perico, Cazzola, Palazzolo, Magri, Pinto; A. Corti, Perna. Risponderà il Lecco allenato da Mauro Zironelli con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Enrici; Zambarato, Lora, Masini, Giudici; Iacolano, Tordini, Mastroianni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Città di Gorgonzola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Giana Erminio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.

