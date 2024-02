DIRETTA/ Giana Erminio Legnago Salus (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (13 febbraio 2024)

DIRETTA GIANA ERMINIO LEGNAGO SALUS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci arrivati al via della diretta di Giana Erminio Legnago Salus. Sfida tra due squadre neopromosse, che i lombardi non possono sbagliare: la Giana Erminio tra metà novembre e fine dicembre ha vissuto un periodo straordinario fatto di sei vittorie e una sconfitta, ma poi è improvvisamente entrata in una spirale negativa non riuscendo più a vincere. Nelle ultime sei abbiamo cinque sconfitte e un pareggio; soprattutto, e questo è il dato più preoccupante, la squadra non ha segnato nelle ultime quattro giornate in cui ha raccolto soltanto un punto, e arriva a questo match con tre sconfitte in serie.

Il Legnago Salus invece è in serie positiva da sei turni: certo ha pareggiato quattro volte di fila prima di vincere contro Renate e Albinoleffe, ma è riuscito a entrare in zona playoff dopo tre sconfitte consecutive maturate ad ottobre, con un solo ko (in casa contro la capolista Mantova) nelle ultime 14 gare, dunque un rendimento in grande crescita con l’ultima sconfitta fuori casa che risale addirittura al 28 ottobre, contro la Pergolettese. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa succederà sul terreno di gioco, perché ci siamo davvero: la diretta di Giana Erminio Legnago Salus sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GIANA ERMINIO LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie C sarà in esclusiva su Sky, quindi l’unico modo per seguire la diretta di Giana Erminio Legnago Salus sarà eseguire un abbonamento a questa piattaforma e in più possedere il pacchetto Calcio. Con le stesse modalità altrimenti si potrà vedere questa partita anche su NowTv.

GIANA ERMINIO LEGNAGO SALUS: VENETI IN FORMA!

Nonostante sia martedì speriamo che non siate impegnati perché tra qualche ora comincerà la diretta di Giana Erminio Legnago Salus, queste due squadre arrivano con differenti stati di forma. I padroni di casa, reduci da tre sconfitte consecutive, stanno cercando di invertire la rotta e risalire la classifica dopo i molti punti persi contro avversari umili. L’ultima sconfitta contro l’Arzignano ha rappresentato un duro colpo, ma in questa sfida cercano il riscatto per riportare entusiasmo e fiducia davanti al proprio pubblico.

Il Legnago Salus arriva con una marcia in più, essendo reduce da due vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro l’Albinoleffe. Questi risultati positivi hanno permesso alla squadra di posizionarsi al decimo posto, l’ultimo che consente l’accesso ai playoffs. Vedremo chi avrà la meglio in questo match, che sulla carta sembra molto equilibrato.

DIRETTA GIANA ERMINIO LEGNAGO SALUS: PROBABILI FORMAZIONI

Concentriamoci ora sulle probabili formazioni della diretta di Giana Erminio Legnago Salus, i padroni di casa sembrano puntare sulle abilità di Verde in attacco. La sua esperienza e abilità nel guidare l’attacco potrebbero essere cruciali per la squadra, fornendo assist precisi e, quando necessario, trovando la via del gol.

Per il Legnago Salus, sembra che Zanetti possa rivestire un ruolo chiave sulla trequarti con il compito di supportare il tandem di attacco, il trequartista dovrà essere il collante tra il centrocampo e gli attaccanti. Vedremo se ci riuscirà.

GIANA ERMINIO LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

Passiamo ora alle quote della diretta di Giana Erminio Legnago Salus, prendendole da Intralot: 2 fisso per la vittoria della Giana Erminio, mentre il Legnago a 2,34.Il pareggio sembra l’opzione migliore a 2,5











