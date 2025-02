Venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 20:30 andrà in scena un match importante per la lotta playoff della Serie C, la diretta Giana Erminio Lumezzane. La Giana Erminio, nona con 39 punti, è reduce da una fantastica striscia di cinque vittorie consecutive, ma la settimana scorsa ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Padova, capolista incontrastato del girone. Nonostante il passo falso, i biancazzurri sono ancora pienamente in corsa per un posto fra le prime 10 del girone.

Dall’altra parte, il Lumezzane è dodicesimo con 36 punti e, pur trovandosi a soli tre punti dalla zona playoff, non vince da quattro giornate, arrivando da una sconfitta contro il Lanerossi Vicenza. La squadra di Chiappella sa che una vittoria in questa sfida potrebbe rappresentare un importante balzo in avanti in ottica playoff. All’andata, fu il Lumezzane a spuntarla in un match molto combattuto, vincendo per 3-2, e ora la Giana Erminio cercherà di prendersi la rivincita per consolidare il proprio posto tra le prime.

