Diretta Giana Erminio Lumezzane, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Gorgonzola per l'ottava giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA GIANA ERMINIO LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Vediamo un po’ di numeri con il nsotro angolo delle statistiche prima della diretta di Giana Erminio Lumezzane, in questo modo evidenzieremo insieme dei trend che ci potranno dare man forte alla partita che tra qualche istante andremo a commentare insieme. La Giana Erminio ha un profilo difensivo ordinato ma falloso: concede 11 tiri a gara, di cui 4 nello specchio, e colleziona circa 3.2 gialli di media. In attacco produce poco, con un xG di 0.90 e appena 9 tiri complessivi a partita.

Video Lumezzane Inter U23 (1-2)/ Gol e highlights: prima doppietta per Spinaccè! (Serie C, 28 settembre 2025)

Il Lumezzane invece punta di più sull’intensità: percorre in media 112 km a gara, segno di pressing costante, e recupera 8 palloni in zona alta. In avanti crea 13 tiri a partita, con un xG di 1.30, ma paga l’imprecisione (solo il 12% va a segno). Corner: equilibrio, 5 per parte. Sfida che contrappone il contenimento della Giana alla corsa instancabile dei rossoblù. Adesso via al commento live della diretta di Giana Erminio Lumezzane, il fischio di inizio è alle porte e con esso il nostro classico commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

Video Lecco Giana Erminio (0-0)/ Gol e highlights: rosso per Pinto nel recupero! (Serie C, 28 settembre 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA GIANA ERMINIO LUMEZZANE: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Giana Erminio Lumezzane è su Sky. L’emittente satellitare si è garantita l’esclusiva per questo match che verrà trasmesso in televisione sul canale Sky Sport 256. Sarà come sempre scaricare ed accedere all’applicazione di Sky Go per la visione in streaming di questa sfida.

UN BOTTINO DA SEI PUNTI

Inizia sabato 4 ottobre 2025 alle ore 14:30 la diretta Giana Erminio Lumezzane. Presso lo Stadio Città di Gorgonzola si stanno per scontrare nell’ottava giornata di campionato due formazioni lombarde che hanno sin qui raggiunto entrambe quota sei punti nella classifica del girone A della Serie C dall’avvio della stagione 2025/2026.

DIRETTA/ Lumezzane Inter U23 (risultato finale 2-1): bis di Spinaccè! (Serie C, oggi 28 settembre 2025)

Le compagini impegnate in campo quest’oggi a Gorgonzola si piazzano dunque appena sopra la zona retrocessione ma Novara, Ospitaletto e Cittadella, a cinque punti sono pronte a scavalcarle, così come la Pro Patria, a quota tre, auspica nell’aggancio immediato.

La classifica ancora molto corta consentirebbe al tempo stesso di compiere un bel balzo in avanti se una della due riuscirà invece a trionfare, tanto da poter addirittura già entrare nella zona valida per i playoff promozione. La Giana nello scorso turno è tornata a muoversi dopo due KO avendo pareggiato senza segnare contro il Lecco.

Il Lumezzane, invece nell’infrasettimanale si è fatta beffare sul proprio campo dalla sorprendente Inter Under 23 perdendo per 2 a 1 per colpa della doppietta realizzata da Spinaccè. A nulla è dunque servito il gol del momentaneo pareggio firmato su calcio di rigore da Malotti.

GIANA ERMINIO LUMEZZANE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Giana Erminio Lumezzane: il tecnico Vinicio Espinal dovrebbe impostare i suoi secondo un 3-5-2 con Zenti fra i pali, Previtali, Colombara ed Alborghetti in difesa, Albertini, Pinto, Marotta, Lamesta e Ruffini nel mezzo, Capelli e Gabbiani in attacco. Il modulo 4-2-3-1 sarà quasi certamente invece scelto da mister Emanuele Troise schierando dall’inizio Drago in porta, Moscati, Ndiaye, De Marino e Motta dietro, Rocca e Paghera in mediana, Malotti, Rolando e Ferro da trequartisti alle spalle del centravanti Iori.

GIANA ERMINIO LUMEZZANE, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers non sembrano lasciare molto scampo agli ospiti per l’esito finale della diretta Giana Erminio Lumezzane. Secondo ad esempio Sisal, è la formazione di casa ad essere favorita per la vittoria con il segno 1 pagato a 2.00. Il pareggio è la seconda opzione più probabile per questo match con l’x quotato a 3.00 mentre il successo degli ospiti viene infine pagato a 3.75.