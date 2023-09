DIRETTA/ Giana Erminio Mantova (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca (Serie C, 20 settembre 2023)

DIRETTA GIANA ERMINIO MANTOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Andiamo a vedere cosa ci raccontano i precedenti di Giana Erminio Mantova. Si tratta di una partita che ha soltanto sei incroci, che vanno dal 2014 al febbraio dello scorso anno; precedenti in totale equilibrio, perché sia i milanesi che i virgiliani hanno ottenuto due vittorie e ci sono due pareggi. L’ultima a Gorgonzola ha fatto registrare il successo del Mantova, che nel girone A di Serie C, e nell’anno della retrocessione della Giana Erminio, aveva vinto con i gol messi a segno da Gaetano Monachello, nell’occasione autore di una doppietta nello spazio di tre minuti, all’inizio del secondo tempo.

È invece curioso scoprire che la Giana Erminio non ha mai vinto in casa contro il Mantova: le due affermazioni dei milanesi sono maturate entrambe al Danilo Martelli, sempre nel 2015 (rispettivamente aprile e ottobre), su questo campo la Giana Erminio ha raccolto al massimo un pareggio che è uno 0-0 del marzo 2016. Anzi, allargando il quadro possiamo notare che nessuna di queste due squadre è riuscita a festeggiare a domicilio; magari succederà oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

GIANA ERMINIO MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Giana Erminio Mantova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giana Erminio Mantova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

DIRETTA GIANA ERMINIO MANTOVA: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Giana Erminio Mantova, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie C. Dopo due sconfitte contro Vicenza e Atalanta Under 23 nell’ultima sfida disputata, la Giana Erminio è desiderosa di riscatto, per scuotersi in un avvio stagionale che pure era partito con una brillante vittoria sul campo della Pro Patria.

Il Mantova ha iniziato la stagione con ottimi risultati, ottenendo un pareggio 1-1 contro il Padova e due vittorie consecutive contro Arzignano Valchiampo e sabato scorso contro la Pro Sesto, entrambe con un punteggio di 2-0. Attualmente, il Mantova ha sette punti, mentre la Giana Erminio ne ha tre, con i virgiliani che con una nuova vittoria possono puntare alla vetta della classifica del girone A. L’ultima volta che queste due squadre si sono incontrate è stata nella stagione 2021-22, con un pareggio 1-1 all’andata a Mantova e una vittoria del Mantova per 2-0 al ritorno.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Mantova, match che andrà in scena allo stadio Città di Gorgonzola. Per la Giana Erminio, Andrea Chiappella schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zacchi, Ferrante, Pinto, Fumagalli, Fall, Lamesta, Messaggi, Franzoni, Previtali, Minotti, Piazza. Risponderà il Mantova allenato da Daniele Possanzini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Festa, Maggioni, Rodolfi, Cavalli, Panizzi, Trimboli, Burrai, Muroni, Galuppini, Monachello, Fiori.

GIANA ERMINIO MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giana Erminio Mantova, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Giana Erminio con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l'eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.











