DIRETTA GIANA ERMINIO MONOPOLI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Possiamo procedere con la diretta Giana Erminio Monopoli, è imminente il calcio d’inizio di una partita che si giocherà per la prima volta in contesto ufficiale ma che presenta in realtà qualche incrocio tra i due allenatori. Andrea Chiappella e Alberto Colombo si sono affrontati una volta: nel dicembre 2023 il primo era già il tecnico della Giana Erminio, che aveva ospitato il Renate in un derby che, curiosamente, si è disputato mercoledì nel secondo turno di questi playoff. Colombo sedeva sulla panchina nerazzurra, e aveva perso: la vittoria della Giana era maturata grazie ai gol di Andrea Franzoni e Tommaso Fumagalli, nel recupero Mattia Rolando aveva accorciato le distanze.

Lo stesso Colombo ha poi incrociato la Giana Erminio in altre due occasioni: doppio pareggio come allenatore della Reggiana, ma qui bisogna tornare indietro al 2015-2016 e citare il fatto che, dopo lo 0-0 dell’andata, a Gorgonzola gli emiliani avevano pareggiato il gol di Pietro Cogliati con Alessandro Spanò, che poi curiosamente era stato espulso a tre minuti dal 90’ per rosso diretto. Questi sono alcuni dati che riguardano il passato, il presente parla invece della partita per l’andata del primo turno nazionale dei playoff e dunque possiamo finalmente metterci comodi lasciando che a parlare siano i protagonisti in campo, la diretta Giana Erminio Monopoli finalmente può farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Giana Erminio Monopoli, dove seguire la partita

Per seguire la diretta Giana Erminio Monopoli l’unico modo sarà affidarsi a Sky Sport che possedendo tutti i diritti della competizione mette a disposizione le immagini della partita dalle 20.00 sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport o anche in streaming su NowTv e SkyGo raggiungibili sul sito o sulle applicazioni.

Giana Erminio Monopoli, biancazzurri alla ricerca della terza vittoria

I playoff di Serie C entrano nel vivo con la diretta Giana Erminio Monopoli che si terrà allo Stadio Comunale Città di Gorgonzola e che varrà per la partita d’andata degli ottavi di finale, dopo i primi due turni entrano in gioco anche le squadre che nella stagione sono finite al secondo o terzo posto e che sulla carta possono essere considerate favorite, è il caso della squadra pugliese che è arrivata terza nel girone C e si approccia ai playoff per la prima volta.

I biancazzurri invece hanno partecipato a tutti i due turni precedenti come settima squadra del girone A e sono riusciti a superarli entrambi, l’ultimo grazie alla vittoria allo scadere 1-2 in casa del Renate.

Diretta Giana Erminio Monopoli, probabili ventidue in campo

A scendere in campo nella diretta Giana Erminio Monopoli saranno senza ombra di dubbio le migliori formazioni che i due allenatori avranno a disposizione e potranno schierare dopo la settimana di allenamenti, Andrea Chiappella quindi si affiderà a Mangiapoco tra i pali, Alborghetti, Ferri e Scaringi come 3 difensori centrali, Caferri, Nichetti, Marotta e De Maria come 4 centrocampisti, 1 trequartista Tirelli e 2 attaccanti Capelli e Stuckler. Per quanto riguarda Alberto Colombo invece ci si aspetta il suo 5-3-2 con Vitale, Pace, Contessa, Bizzotto, Viteritti e Valenti in difesa, Falzerano, Calvano e De Risio a centrocampo e Yeboah e Bruschi in attacco.

Diretta Giana Erminio Monopoli, quote e possibile esito finale

Come si può vedere dai valori assegnati da Eurobet la diretta Giana Erminio Monopoli sarà una partita combattuta, sia per via dell’importanza che ha vincere la sfida d’andata in una fase ad eliminazione, sia per l’interessante scontro tra una terza classificata e una squadre che nonostante il sesto posto è riuscita a passare entrambi i turni precedenti in cui è stata impegnata. La vittoria dei biancazzurri infatti è pagata 2.60 ma dista pochissimi dagli altri risultati che mostrano per la vittoria dei biancoverdi una quota pari a 2.90 mentre il pareggio viene valutato e fissato a 2.80.