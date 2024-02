Diretta/ Giana Erminio Novara (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca, via! (Serie C, 3 febbraio 2024)

DIRETTA GIANA ERMINIO NOVARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

I protagonisti della diretta di Giana Erminio Novara sono in campo per riscaldarsi, mentre aspettiamo l’inizio del match, diamo un’occhiata a quello che potrebbe venire fuori dai numeri delle performance delle due squadre: il 23% dei gol della Giana Erminio viene realizzato nei minuti 76-90, indicando una notevole capacità di segnare nella fase finale delle partite. Gli ospiti invece hanno una tendenza simile ma superiore, realizzando addirittura il 30% dei suoi gol nei medesimi minuti. Un dato interessante riguarda il rendimento recente dei padroni di casa, che non hanno ottenuto vittorie nelle ultime 4 partite.

DIRETTA/ Novara Padova (risultato finale 0-3): la chiude Bianchi! (28 gennaio 2024)

Si tratta dunque di un periodo nero per la squadra, quanto al vantaggio all’intervallo; la Giana Erminio è in vantaggio nel 18% dei match, mentre Novara leggermente in avanti con il 19%. Statistiche equilibrate dunque, che non si prospetti una gara dall’alto tasso di noia? Speriamo di no, è arrivato il momento delle formazioni ufficiali della diretta di Giana Erminio Novara! (agg. Gianmarco Mannara)

Video/ Mantova Giana Erminio (2-0) gol e highlights: reti di Fiori e Mensah! (Serie C, 26 gennaio 2024)

GIANA ERMINIO NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Giana Erminio Novara sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, previo l’acquisto di un pacchetto calcio che sblocca i canali dal 201 in poi. Dove la partita infatti verrà trasmessa. In alternativa si potrà gustare questo atteso match sulla piattaforma di streaming online NowTv, con le stesse modalità di acquisto citate prima.

TESTA A TESTA

Osserviamo insieme le precedenti partite della diretta di Giana Erminio Novara e scopriamo qualche dato interessante: sono sei le partite tra le due compagini e sono tutte e sei ricche di una garnde storia calcistica, fatta di gol al novantesimo e risultati incerti. Il Novara ha dimostrato la sua forza conquistando il maggior numero di trionfi, ben tre da quando le due squadre hanno cominciato ad afrontarsi. Ma non è tutto oro quel che luccica poichè, i padroni di casa di oggi sono riusciti a portare a casa una vittoria, sottolineando la loro capacità di sfidare ad armi pari i piemontesi.

DIRETTA/ Mantova Giana Erminio (risultato finale 2-0): Mensah trova il raddoppio! (Serie C, 26 gennaio 2024)

Nelle ultime due sfide, il destino sembra averle legate da un filo invisibile, poiché entrambe le partite sono culminate con un pareggio. Un emozionante 2-2 e un equilibrato 1-1 che hanno caratterizzato questi capitoli. In particolare, l’ultima partita ha regalato un momento memorabile grazie a Perna, il quale ha scatenato l’entusiasmo della tifoseria segnando al novantesimo minuto, contribuendo a strappare un prezioso punto per la Giana Erminio in quella stagione, era il 2023. (agg. Gianmarco Mannara)

LA PRESENTAZIONE

Mettiamoci comodi perché ormai manca davvero poco al fischio di inizio della diretta di Giana Erminio Novara, programmata per oggi 3 febbraio 2024alle ore 18:30. Il match si preannuncia come una chiave di volta per entrambe le compagini. Il Giana Erminio, desideroso di riscattarsi dopo l’ultima sconfitta contro il Mantova (partita persa fuori casa per 2-0), è in piena corsa per un posto nei playoff e punta a non commettere ulteriori passi falsi contro una squadra più umile. Per quanto riguarda gli ospiti piemontesi invece, sono reduci da una sconfitta casalinga contro il Padova per 3-0, trovandosi in una situazione delicata e in cerca di punti preziosi per evitare la retrocessione.

Sembra scontato dunque che per entrambe le squadre, vincere oggi significherebbe dare uno slancio ad un periodo di forma che invece non fa decollare le due formazioni. Il campionato è ormai nel giro di boa e non sono concessi troppi scivoloni da qui a maggio, dopotutto non è rimasto molto tempo per fare punti e questo significa che non sono ammessi più errori di quelli già fatti nel girone di andata.

GIANA ERMINIO NOVARA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Giana Erminio Novara alle probabili formazioni che potremmo vedere in campo questo pomeriggio, entrambe le squadre sembrano orientate verso un 3-5-2, il che renderà il centrocampo il terreno di battaglia cruciale per chiunque tra le due voglia vincere questo match. Per i padroni di casa, è probabile che vedremo Minotti braccetto di sinistra, pronto a rompere la linea difensiva con i compagni di reparto e a sfruttare di fatto l’aumento numerico a centrocampo. In attacco, gli occhi saranno puntati su Fall e Barzotti, chiamati a interrompere il digiuno di gol della scorsa giornata.

Per quanto riguarda gli ospiti invece, il Novara seguirà la stessa disposizione tattica, puntando però a sfruttare le incursioni della mezz’ala Di Munno, un giocatore in grado di sapersi inserire con una discreta facilità. La presenza di Corti come seconda punta dovrebbe offrire al centrocampista un uomo con cui dialogare e chiudere triangolazioni.

GIANA ERMINIO NOVARA, LE QUOTE

Adesso invece pensiamo alle quote della diretta di Giana Erminio Novara, una gara in cui il sito di Bwin mette a disposizione delle quote davvero intriganti: il segno 1 viene dato a 2,1. Mentre il segno del pareggio ossia l’X, viene dato a 2,5. La vittoria del Novara invece viene data a 2,9.











© RIPRODUZIONE RISERVATA