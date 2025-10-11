Serie C, Diretta Giana Erminio Novara, streaming video tv: i piemontesi non hanno ancora mai vinto in questo campionato (11 ottobre 2025)

DIRETTA GIANA ERMINIO NOVARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cerchiamo di capire prima del fischio iniziale della diretta di Giana Erminio Novara, in questo modo avremo chiaro l’incipit delle due squadre in ottica trend. Cosi da capire chi sarà la favorita per la vittoria finale. La Giana Erminio arriva da una serie di gare solide in casa, dove ha mantenuto la porta inviolata nel 60% delle partite, mentre il Novara si affida soprattutto alla qualità offensiva dei suoi esterni. Sul piano statistico, la Giana vanta una media di 1,3 expected goals (xG) a partita contro gli 1,5 del Novara, ma compensa con una maggiore compattezza difensiva (solo 3,8 tiri nello specchio concessi a gara).

Il Novara, invece, tende a spingere con più continuità: 54% di possesso medio, 6,2 corner a favore e 85% di passaggi riusciti nella propria metà campo. Sarà dunque un confronto tra l’ordine dei padroni di casa e l’aggressività controllata degli ospiti. Adesso via al commento live della diretta di Giana Erminio Novara, il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA GIANA ERMINIO NOVARA, STREAMING VIDEO

Se volete assistere alla diretta Giana Erminio Novara vi basterà essere abbonati a Sky. Così facendo, potrete anche vedere la diretta streaming sull’applicazione Sky Go.

OSPITI A ZERO VITTORIE

Due squadre che vogliono trovare la quadra per fare il grande salto in questo di stagione. Ci riferiamo alla diretta Giana Erminio Novara, in programma sabato 11 ottobre 2025 alle 14:30, a cui manca ad entrambe la continuità.

Prestazioni infatti altalenanti, a partire dalla Giana Erminio che ha vinto due partite, tra cui l’ultima disputato contro il Lumezzane, ne ha pareggiate tre e perse altrettante per un totale di nove punti in classifica dopo otto giornate.

Il Novara invece non ha mai vinto nonostante i sei punti. Infatti sono solamente i pareggi a tenere a galla i piemontesi, da quello con l’Inter U23 alla Triestina passando per Dolomiti Bellunesi, Trento, Pro Patria e Brescia.

LE PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO NOVARA

La Giana Erminio giocherà cn il modulo 3-5-2 con Zenti in porta, difeso da Colombara, Alborghetti e Ruffini. Agiranno da esterni Previtali e Vitale con Occhipinti, Nelli e Marotta in mediana. In attacco spazio a Gabbiani e Capelli.

Il Novara replicherà con l’assetto tattico 4-4-2: tra i pali Borseggia, protetto dal quartetto D’Alessio, Bertoncini, Lorenzini e Agyemang. A centrocampo troveremo Valdesi, Ranieri, Collodel e Donadio con Da Graca e Lanini in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GIANA ERMINIO NOVARA

Secondo i bookmakers, la squadra favorita è la Giana Erminio a 2.35 mentre il Novara è a 2.95 con il pareggio a 3. Gol a 1.92, No Gol a 1.70.