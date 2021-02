Diretta Giana Erminio Novara/ Streaming video tv: incrocio per la salvezza (Serie C)

DIRETTA GIANA ERMINIO NOVARA: INCROCIO MOLTO DELICATO

Giana Erminio Novara, partita diretta dal signor Filippo Giaccaglia, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 3 febbraio: altro turno infrasettimanale nel campionato di Serie C 2020-2021, arrivato alla sua 22^ giornata. Questo match del girone A è particolarmente delicato perché rappresenta un incrocio per la salvezza: grazie al poker contro la Lucchese ultima in classifica il Novara si è momentaneamente tirato fuori dai guai, ma sta comunque faticando parecchio e vive una stagione davvero negativa rispetto a quelle precedenti e soprattutto le sue ambizioni.

Troppo ondivago anche il rendimento dei lombardi, che arrivano dalla sconfitta di misura contro la Juventus U23: a oggi dovrebbero giocare il playout, ma vincendo oggi aggancerebbero l’avversaria diretta. Sarà allora interessante valutare quello che succederà tra poco nella diretta di Giana Erminio Novara; intanto un’analisi approfondita sui temi principali della partita ci conduce allo studio di quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni per il Comunale di Gorgonzola.

DIRETTA GIANA ERMINIO NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Novara non è stata selezionata per essere trasmessa sui canali della televisione satellitare, grande novità della stagione in Serie C. Per questo motivo l’appuntamento con le immagini della partita resta quello del portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza divisione tramite il servizio di diretta streaming video. Potrete scegliere se abbonarvi stagionalmente al sito oppure acquistare di volta in volta il singolo match, ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO NOVARA

Nel 5-3-2 di Oscar Brevi, per Giana Erminio Novara, non ci sarà lo squalificato Nicola Madonna: Simone Perico ne prende il posto a destra, sull’altro versante ci sarà Zugaro mentre a protezione di Acerbis dovrebbero essere confermati Bonalumi, Stefano Marchetti e Montesano. Il centrocampo sarà a tre, ma potremmo dire che il modulo preveda quasi una cerniera mediana (Pinto e Rossini insidiati da Capano e Daniele Dalla Bona) e un trequartista, perché Palazzolo si alzerà a supportare Alessandro Corti e Ferrario, che hanno 14 anni di differenza. Il Novara di Simone Banchieri gioca con il 4-2-3-1: Corsinelli e Cagnano terzini, Pogliano e Bove i due centrali davanti a Lanni e dunque difesa confermata, a centrocampo invece Collodel potrebbe scalzare Hrkac posizionandosi al fianco di Nicolas Schiavi, proteggendo idealmente la linea offensiva nella quale i ballottaggi sono Maiotti-Pablo Gonzalez e Lanini-Cisco, anche se l’ex Juventus arriva da una doppietta. Panico sarà il trequartista centrale (favorito su Ivanov), Rossetti agirà ancora come prima punta.

