DIRETTA GIANA ERMINIO NOVARA: TESTA A TESTA

I testa a testa Giana Erminio Novara sono stati fin qui solamente sette, ma ci danno comunque modo di parlare di questo incontro. Possiamo subito notare un computo totale dei gol equilibrato (11 a 7 per il Novara) nonostante le vittorie sono nettamente dalla parte dei piemontesi con 4 successi, 2 pareggi e una sola sconfitta.

L’unica vittoria della Giana Erminio sul Novara è datata 13 ottobre 2019 con il punteggio di 2-1 in un match già ben avviato nel primo tempo per i lombardi con le reti di Piccoli al 20esimo e Pinto ad un minuto dal duplice fischio. Capanni realizzò il gol del 2-1. Dal 2014 ad oggi, le due squadre si sono affrontate solamente in Serie C e il risultato più recente è quello del ritorno della passata stagione con l’1-0 in favore del Novara in trasferta con il sinistro chirurgico di Urso su assisti di Kerrigan a decidere la partita. Curiosità: gli unici due pareggi, 1-1 e 2-2, sono arriva consecutivamente nel 2021 e 2023. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA GIANA ERMINIO NOVARA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Giana Erminio Novara, così come tutta la Serie C, è un’esclusiva di Sky che trasmetterà la partita con l’opportunità dello streaming attraverso NOW TV e Sky GO. Anche noi copriremo questa partita con una diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le azioni salienti attraverso aggiornamenti costanti.

IL NOVARA CERCA LA QUARTA DI FILA

Torna in campo il Girone A di Serie C e lo fa con la diretta Giana Erminio Novara che aprirà l’undicesima giornata dalle 20,30 di venerdì 25 ottobre. Ad affrontarsi ci saranno due squadre di pari livello che stanno vivendo momenti opposti ma sono alla ricerca di punti.

La Giana Erminio è in difficoltà ed è reduce da due sconfitte di fila che hanno peggiorato la classifica e il morale dell’ambiente. Si può dire tutt’altro in casa Novara con i piemontesi che hanno infilato tre vittorie di fila contro Pergolettese, Renate e Albinoleffe sulla scia dell’entusiamo creato dal derby vinto contro la Pro Vercelli.

GIANA ERMINIO NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando ad analizzare le probabili formazioni. La Giana Erminio di Andrea Chiappella si schiererà con un 3-4-2-1 dove Lamesta e Spaviero agiranno alle spalle di Stuckler unica punta. Caferri e Previtali sono le certezze sugli esterni con Ballabio, Ferri e Scaringi a completare la difesa.

Ha trovato la quadra con il 3-5-2, invece, il Novara di Giacomo Gattuso che riproporrà la coppia formata da Ongaro e Morosini. Agyemang e Donadio saranno i due esterni di centrocampo con Ranieri davanti alla difesa composta da Lancini, Bertoncini e uno Ricciardi e Khailoti.

GIANA ERMINIO NOVARA, LE QUOTE

Prima di andare a vivere la diretta Giana Erminio Novara, sfida in programma oggi, alle 20.30, per l’undicesima giornata di Serie C, girone A, andiamo a scoprire quelle che sono le quote del match. Cosa dicono i bookmaker? Chi è più probabile che riesca a portare a casa la vittoria in questa sfida particolarmente accesa? Da come possiamo vedere, secondo i bookmakers sono più o meno probabili tutte e tre le ipotesi. La vittoria dei padroni di casa è infatti quotata a 2.33, quella degli ospiti a 2.94 e allo stesso modo il pareggio sempre a 2.94. Le quote sono quelle di Marathon Bet. Cosa dirà invece il campo? Andiamo a scoprirlo!