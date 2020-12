Diretta/ Giana Erminio Olbia (Serie C) streaming video e tv: punti salvezza in ballo

DIRETTA GIANA ERMINIO OLBIA: SFIDA CHE PUÒ RISERVARE SORPRESE…

Giana Erminio Olbia, in diretta dallo stadio Città di Gorgonzola in programma sabato 19 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Punti salvezza in ballo tra due formazioni che stanno vivendo un trend differente in questa fase della stagione. Il Giana Erminio ha deciso a sorpresa il cambio di allenatore: Cesare Albé è tornato alla vicepresidenza e al suo posto è stato ingaggiato Oscar Brevi, che ha esordito però con una sconfitta interna contro il Grosseto, la terza consecutiva per il club di Gorgonzola. L’Olbia è invece reduce da 4 risultati utili consecutivi, 3 pareggi a una vittoria interna contro la Juventus U23. Nell’ultimo weekend i sardi hanno fermato in casa la capolista Renate, un risultato molto importante strappato al 91′ grazie a un rigore trasformato da Ragatzu. L’Olbia è salita a 14 punti e vede distante a 3 lunghezze la zona che vale la salvezza diretta, il Giana Erminio resta un punto indietro e non fa punti dalla vittoria interna col Piacenza del 25 novembre scorso.

DIRETTA GIANA ERMINIO OLBIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Olbia sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO OLBIA

Le probabili formazioni di Giana Erminio Olbia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Città di Gorgonzola. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Oscar Brevi con un 3-5-2: Zanellati; Marchetti, Bonalumi, Montesano; Rossini, Maltese, Dalla Bona, Pinto, Zugaro; Perna, Di Maira. Gli ospiti guidati in panchina da Max Canzi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Tornaghi; Arboleda, Altare, Emerson, Pisano; Occhioni, Ladinetti, Pennington; Giandonato; Ragatzu, Cocco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Giana Erminio e Olbia, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.40, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.05.



